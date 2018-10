LA BUONA NOVELLA – SOTTO LA DOCCIA CON CHIARA FERRAGNI: LO SCHERZO DI FEDEZ (VIDEO) - L’AUTUNNO CALDO DI GIULIA DE LELLIS: C'È CHI IPOTIZZA UNA SUA AFFETTUOSA AMICIZIA CON L'EX GIEFFINO ALESSANDRO CALABRESE – IVAN CATTANEO E QUELLA DOMANDA BIRICHINA A MONTE E SALA – LA BATTUTA AL VELENO DI AMANDA LEAR SU ASIA ARGENTO, LA CLASSE DI CATE BLANCHETT E IANNONE SBOTTA…

Ivan Rota per Novella 2000

Nicki Minaj regina in Rosso

Folla delle grandi occasioni per Renzo Rosso che ha invitato nello store milanese in Piazza San Babila la rapper americana Nicki Minaj. La cantante ha presentato la capsule collection che ha firmato per Diesel mente i fan l'hanno accolta al grido di «The queen is coming».

Cate Blanchett: quando c'è la classe

Festa in balera per Pomellato dove tutti gli occhi erano puntati su Cate Blanchett: la star hollywoodiana, protagonista di tanti film di successo e vincitrice di due premi Oscar, è arrivata senza guardia del corpo e si è accomodata a un tavolino concedendosi ai convitati. Foto, selfie e autografi senza sosta, sempre con il sorriso. Eleganza pura.

Le disavventure di Chiara Ferragni

Non c'è pace per Chiara Ferragni: posando con la splendida Emily Ratajkowski, le è uscito inavvertitamente un seno. Può comunque consolarsi pensando che, lo stesso giorno, a Lady Gaga si è aperto l'impermeabile e ha mostrato le parti intime. Il tutto immortalato dai fotografi. Intanto continua la lotta a colpi di post su Internet tra la Ferragni e Stefano Gabbana.

Lo stilista per ben due volte l'ha definita "cheap", che potremmo tradurre come "a buon mercato", "di poco conto". Ora si sarebbe scoperto da cosa nasce l'odio: la blogger era stata invitata anni orsono alla sfilata di Dolce & Gabbana e in cambio avrebbe voluto una borsa in edizione limitata, la Sicily Bag, ma il duo di stilisti gliel'avrebbe negata. E da quel giorno è iniziata la faida.

Ivan Cattaneo prof al Grande Fratello Vip

Ivan Cattaneo sale in cattedra al Grande Fratello Vip per dare lezioni di cultura gay: parla di diritti, unioni civili, icone e quant'altro e subito il clima si fa caliente. Il cantante chiede a Francesco Monte e a Stefano Sala, suoi coinquilini, se siano mai stati con un uomo: il primo dice subito no, l'altro risponde che non gli è mai successo, ma che non si può mai dire mai. Cattaneo non ci crede e dice che non vogliono dire la verità. Baruffette da Grande fratello.

L'autunno caldo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sarebbe in attesa del ruolo di inviata in un programma televisivo. Dopo il tira e molla con Andrea Damante, la ragazza sarebbe single, ma c'è chi ipotizza una sua affettuosa amicizia con l'ex gieffino Alessandro Calabrese. I due si sentono tutti i giorni.

MILANO CONFIDENTIAL

Grande festa al Cinema Manzoni a Milano dove Emanuele Farneti ha accolto gli ospiti al party con cui Vogue Italia ha voluto celebrare la carriera di Mina a 60 anni dal suo debutto. Mille invitati hanno ascoltato le esibizioni dal vivo di artisti per la prima volta alla prova con i successi della cantante: la drag queen Violet Chachki, un coro gospel e la band italiana dei Måneskin.Sono stati svelati i nomi (e i ritratti) delle nove italiane chiamate assieme a Carla Bruni a “imitare” Mina davanti all’obiettivo di Giampaolo Sgura: sono Bianca Balti, Benedetta Barzini, Gilda Ambrosio con Giorgia Tordini, Simonetta Gianfelici, Miriam Leone,Benedetta Mazzini ,figlia della cantante), Eva Riccobono, Elisa Sednaoui. Dario Catellani ha invece fotografato Mariacarla Boscono nei panni di una giovane Mina a Cremona, la sua città, mentre per Luigi & Iango hanno posato Gisele Bündchen, Guinevere Van Seenus, Remington Williams e Karen Elson.

Cena da Cracco, a Milano, con una guest star come Amanda Lear in vena di battute. Ha anche parlato dell' affaire Asia Argento soffermandosi sul fatto che l'attrice abbia pagato centinaia di migliaia di dollari Jimmy Bennett, l'attore che l'ha accusata di averlo violentato quando aveva 17 anni. La cantante, attrice e presentatrice ha detto che non ha mai avuto bisogno di pagare un uomo in vita sua.

Questa volta Andrea Iannone, compagno di Belen Rodriguez, proprio non ce l'ha fatta a stare zitto dopo che si è insinuata una fantomatica relazione della showgirl con l'esperto in marketing Mirco Levati. E' quindi sbottato e ha pubblicato un post su Instagram:"Basta. Mi sembra che ora si stia esagerando attribuendo a Belen storie con altri uomini...addirittura più di uno… senza nessun rispetto per una donna che ha il solo "torto" di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie. Belen é una donna dai sentimenti veri ed una madre. Quindi basta e dico alla gente: non credete a tutto quello che vi viene propinato."

"Boys, boys, boys" é stata la hit che l'ha fatta conoscere in (quasi) tutto il mondo e ora, nell'era digitale, a cinquant'anni si presenta con molte foto sexy, bella come ai tempi del suo grande successo: già di culto la foto in cui stira indossando un bikini ridottissimo. Stiamo parlando di Sabrina Salerno che, con questi scatti, si candida a diventare la Jennifer Lopez Italiana. Le foto sexy che Justine Mattera pubblica da tempo in rete hanno fatto scuola.

E' solito andare in quel di Viale Monza, a Milano, a casa di un noto tronista con il quale intrattiene dei rapporti carnali. Il famoso calciatore non ne ha mai abbastanza e le sue prestazioni sotto l'ombra della Madonnina sono sotto la soglia di sicurezza. Quelle a letto vanno anche troppo bene.....

