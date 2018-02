1 - SUSSURRI E GRIDA

Le cantanti Paola e Chiara hanno incrociato nella loro carriera Luca Guadagnino, il regista di Chiamami col tuo nome, candidato a quattro premi Oscar. Ecco cosa scrive Paola Iezzi su Instagram: «Nel 2000, 17 anni fa, ops 18, ha girato il mitico video (la versione italiana!) della nostra Vamos a bailar. Aveva già uno speciale luccichio negli occhi. Una peculiare consapevolezza, per un ragazzo così giovane, racchiuso in uno spirito fanciullo.

Da allora sempre piú successi e riconoscimenti, fino a oggi, un giorno speciale perché, con il meraviglioso film Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino riceve quattro candidature all’Oscar, tra le quali, la più importante, quella come miglior film. Sono molto felice perché è riuscito a emergere un altro talento e un altro grande orgoglio italiano».

PAROLE PESANTI TRA EVA E CECILIA

Una delle scene più trash che si ricordi all’Isola dei Famosi: dopo la litigata tra Nadia Rinaldi e Giucas Casella nudo, la scena cult sempre della Cipriani che ci mette dieci minuti per buttarsi dall’elicottero, è andato in onda su Mediaset Extra il siparietto piccante tra Cecilia Capriotti, una ragazza senza peli sulla lingua e l’ex pornostar Eva Henger. La Henger ha rimproverato la Capriotti di aver mangiato cocco più degli altri e quest’ultima le ha risposto con una frase che è già diventata un tormentone: «Se è per questo, tu hai preso più piselli di me». Parlava di scatolette di legumi.

UNA FICTION SCANDALOSA

Ora si capisce perché la famiglia Versace non ha dato l’ok per American Crime Story, film che racconta gli ultimi anni di vita del grande Gianni Versace. Il film è pieno zeppo di scene hot, ma quella che le supera tutte vede protagonista Ricky Martin nudo che, dopo aver invitato a letto Gianni Versace (che declina), si toglie gli slip e raggiunge nel letto un bonazzo, anche lui nudo, con cui si dedica a pratiche che lasciamo alla vostra immaginazione.

DE LELLIS IN AIUTO DI BELEN

È nata una grande amicizia tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’esperta di tendenze nota anche per i suoi strafalcioni linguistici e di geografia, aveva stretto amicizia con Cecilia e Jeremias Rodriguez, fratelli di Belen. Ora la De Lellis ha superato se stessa: ha dato lezioni di italiano (tramite i social) alla showgirl argentina.

CRISTINA PLEVANI AL LAVORO COME CASSIERA

TORNA LA PRIMA GRANDE SORELLA?

Una voce, non si sa quanto attendibile, gira da un po’ di tempo: i prossimi opinionisti del Grande Fratello, versione originale, non vip, potrebbero essere Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del reality più famoso al mondo, e Luca Argentero che, dopo avervi partecipato è diventato un grande attore. Sarebbe un’accoppiata veramente insolita e curiosa. La Plevani è tornata ultimamente agli onori della cronaca in quanto dalle luci della ribalta è passata a fare la cassiera in un supermercato. Ma lei ribatte: «Sono felice così».

PLACIDO E FERRO, CHE DUETTO

Pochi sanno che Violante Placido, figlia di Michele Placido, oltre a essere una brava attrice è anche una fantastica cantante e Tiziano Ferro l’ha scelta per un duetto: i due cantano insieme Solo è solo una parola. La collaborazione è nata per caso: i due si sono incontrati tempo fa a una cena e Tiziano si è sentito subito attratto da Viola che a lui non ha potuto dire di no.

2 - MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

- Il Cenacolo di Arturo Artom si è trasferito a Davos al World Economic Forum. Tra le nevi della cittadina svizzera il banchiere ha dialogato con il rapper e filantropo WIll.I. am, il magnate indiano Ravi Ruia (primo indiano nella classifica di Forbes), Max Von Bismark (fondatore di Deposit Solution), l'architetto, urbanista e grande futurista di origini italiane Thomas Ermacora. Segnale forte: tutta Davos invasa da convegni, dibattiti sulle Blockchain, la nuova tecnologia che sta rivoluzionando internet.

- Giunto alla sua settima edizione, nella cornice della sala delle colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, si è tenuto l’evento didattico di fine corso progettato e interamente autoprodotto dagli studenti del corso di “Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, curato dal professor Giovanni Bozzetti.

- Continua con ottimi risultati la collaborazione tra Luisa Viola e Mara Venier. Anche per la stagione Autunno Inverno 2018 la presentatrice-stilista ha realizzato con il brand la sua capsule collection “Mara Venier per Luisa Viola” presentata alla stampa di settore presso lo showroom milanese.

- Fantastico servizio sulle banane nel corso del quale i telespettatori si sono ammazzati dalle risate. E' successo a "Buono a sapersi" su Rai Uno e ha visto protagonista la conduttrice Elisa Isoardi. La fidanzata di Matteo Salvini si è lanciata in una descrizione accurata della banana che neanche Antonella Clerici ai bei tempi. Qualità, tipologie e pure come sbucciare le banane. Si passa dalle banane capricciose a quelle paradisiache, con relative caratteristiche e peculiarità; ci sono anche le istruzioni per come piantarne i fusti! Titolo del sevizio? Alla scoperta delle banane made in Italy.

- Ora Cristiano Malgioglio pensa solo a un duetto con Karol Sevilla, l’attrice messicana interprete di Luna Valente nella serie Soy Luna di Disney Channel. È nata a Città del Messico nel 1999. L’attrice ha cominciato a lavorare quando era solo una bambina con delle pubblicità televisive. Ha poi iniziato a recitare nel 2010, debuttando nella telenovela messicana Para volver amar. Successivamente ha preso parte ad altre soap e commedie musicali. Malgioglio l'ha conosciuta durante il programma su Rai Uno e proprio li è nata l'idea di un duetto.

- Miriam Leone ha buon occhio, non solo per il lavoro, ma anche in amore. L'ex Miss Italia, dopo Boosta, leader dei Subsonica, si è legata a Matteo Martari, ex indossatore passato alla televisione e al cinema, che ha conosciuto sul set della fiction "Non uccidere". Martari, bello come il sole, è apparso come mamma l'ha fatto nel nuovo film del regista Premio Oscar Michel Hazanavicius per "The Artist".

- Alessio Lo Passo è balzato mesi orsono al centro del gossip per essere stato arrestato causa estorsione al suo chirurgo plastico. I fan di Uomini e Donne lo ricordano per la sua partecipazione a Uomini e Donne che lo portò a iniziare una relazione con Giulia Montanarini e poi con Roberta Bonfanti, ex fidanzata del portiere Sebastian Frey. Ora, scontata la pena, Lo Passo, come si sa, è entrato sotto l'ala protettiva di Lele Mora che lo sta aiutando in tutti i modi. Si sono fatte illazioni sul rapporto tra i due, ma il cuore del ragazzo batte per una bellissima e ricchissima signora del bel mondo milanese. E lei pare ricambiare…

