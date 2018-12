LA BUONA "NOVELLA" – A VOLTE RITORNANO A…SANREMO: OLTRE ALLA BERTE’ E A PATTY PRAVO, CI SARA’ ANCHE ANNA OXA- AD AFFIANCARE BAGLIONI CON VIRGINIA RAFFAELE POTREBBE ARRIVARE ANCHE MIRIAM LEONE -IL BACIO DI CATTANEO, LA CARRA’ E I GAY SPAGNOLI, LA BENEFICENZA SEXY DI LUDOVICA PAGANI. E EVA HERZIGOVA…

Ivan Rota per Dagospia

Yamamay e Herzigova accoppiata perfetta

eva herzigova

Yamamay rilancia la collezione basic e per farlo sceglie di immortalare le sue linee più innovative con una delle modelle più iconiche di sempre, corpo e volto di tante campagne pubblicitarie: Eva Herzigova.

Scoperta a soli 16 anni, Eva oggi è l’immagine rappresentativa di tutte le donne che vivono la propria bellezza senza nessuna imposizione o preoccupazione, se non quella di essere sempre se stesse.

Le donne non vogliono più essere belle solo per il mondo esterno: la cura e l’attenzione per il proprio corpo sono diventati un modo per dirsi “Mi voglio bene”.

Festival di Sanremo conferme e sorprese

Novità sul Festival di Sanremo: oltre alle già sicure Loredana Berté e Patty Pravo, si parla della possibile presenza di Anna Oxa. Sarebbe un trio imperdibile, tre icone che stupirebbero tutti con i loro look sempre molto particolari. Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, con Claudio Baglioni, oltre ai già anticipati Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Vanessa Incontrada, potrebbe arrivare la gettonatissima Miriam Leone.

eva herzigova

Ivan Cattaneo tra Cd e confessioni hot

Il Grande Fratello Vip ha l'incredibile capacità di dare una seconda carriera a personaggi non più sulla cresta dell'onda e così è già in uscita Iceberg, il singolo di Ivan Cattaneo che è stato nella Casa nell'edizione in corso. Il cantante, che ottenne un incredibile successo con la hit Una zebra a pois, ha questa volta deciso per un pezzo molto intimo e introspettivo. E nel frattempo a Mattino Cinque confessa: «Tra me e Monte c'è stato un bacio». Come si evolverà la storia?

Così la Carrà è diventata icona gay

Una folla incredibile a Milano per la presentazione del disco Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà (vedi pagina 20), trainato dall’inedito Chi l’ha detto con una coppia gay nel video ufficiale. La Carrà è da sempre un'icona gay e nel corso della conferenza stampa ha ricordato «Ero impegnata nella prima Canzonissima, 1970, e iniziai a ricevere lettere di ragazzi disperati per le incomprensioni con la famiglia. Io non capivo, e qualcuno mi spiegò.

eva herzigova

E poi ero circondata di costumisti e truccatori gay. Sono persone per cui provo tenerezza, anche se sono diventata un loro idolo. Mi invitano di continuo a feste e appuntamenti gay. Allora l’anno scorso sono andata al Pride di Madrid così ho conosciuto tutti i gay spagnoli in un colpo solo».

La beneficenza è sexy con Ludovica Pagani

Sulla piattaforma Wishraiser.com è disponibile una campagna di raccolta fondi a favore di White Mathilda, associazione che da anni lotta contro la discriminazione e la violenza sui soggetti più deboli e in particolar modo aiuta le donne vittime di abusi. Protagonista e ambasciatrice dell’iniziativa è Ludovica Pagani, influencer e dj, che ha deciso di lanciare questa campagna di raccolta fondi per sostenere un’importante causa benefica alla quale, da giovane donna, è particolarmente sensibile. La violenza di genere è un fenomeno largamente diffuso nella nostra società e solamente in Italia risulta interessare circa 7 milioni di donne.

anna oxa 8

Partecipando a questa importante campagna, i donatori possono aiutare Ludovica a sostenere White Mathilda nella sua lotta contro la violenza sulle donne e inoltre donando e sostenendo la causa si può partecipare a un’estrazione finale che mette in palio, per un fortunato donatore e un suo accompagnatore, la possibilità di assistere a una partita di Champions League assieme a Ludovica Pagani, cenare in sua compagnia e pernottare in hotel alla fine dell’esclusiva serata.

ludovica pagani

2. MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

In occasione dei primi 200 anni del celebre Sigaro Toscano, il 29 novembre arriva in libreria il volume fotografico con cui Oliviero Toscani, insieme al curatore Nicolas Ballario, ha sapientemente amalgamato: visi noti e volti dei lavoratori delle Manifatture Sigaro Toscano. Una Italia intera, composta di donne e di uomini, che è riunita dalla comune passione per lo storico sigaro fatto a mano nella Penisola.Nell’albo, edito da Skira, sono presenti tutti i partecipanti al corposo progetto editoriale: 283 ritratti, oltre 350 fotografie, per 4 diversi set fotografici.

L'8 Dicembre la Trattoria Toscana,oggi rinata, grazie allo spirito innovativo e alla creatività di Daniel Prigioni, giovane imprenditore e artista, che ha riportato agli antichi fasti il locale storico di Milano, che è tornato ad essere il salotto degli artisti, si trasformerá in un bazaar. CICCA BAZAAR, nasce in uno spazio storico e suggestivo di Milano: Il locale,storico proprio perché situato in Porta Ticinese, storicamente chiamata dai milanesi Porta cicca, “cicca” che vuol dire piccola, dallo spagnolo “chica”. Si spazierà dal food, ai massaggi, dall’oggettistica, al laboratorio per i più piccoli e si potrà pensare ai regali di Natale, in un'atmosfera rilassante e in un ambiente dedicato alla socializzazione e alla convivialità.Cicca Bazaar si ripeterá una volta al mese.

ludovica pagani

ludovica pagani

- “La pubblicità è un gioco”. Ma un gioco serio. Esordisce così, nel primo paragrafo del suo libro, il guru delle diete Gianluca Mech. Che passa ai raggi X i trucchi per una corretta comunicazione. A Milano ha presentato il suo ultimo lavoro edito da Cairo nella sala di Assolombarda .Si tratta di un libro- saggio sulla comunicazione e pubblicità che passa in rassegnaalcuni esempi come Giovanni Rana o Ennio Doris. Molti amici hanno fatto un saluto a Gianluca Mech, tra cui Susanna Messaggio e Roberta Capua. Mech in questi mesi sta spopolando in tutto il mondo con i suoi prodotti: non solo in America (dove di recente ha incontrato Ivana Trump per una campagna contro l’obesità), ma anche in Romania. Di recente, invece, è stato intervistato insieme alla duchessa di York Sarah Ferguson a La7. Entrambi condividono una mission comune: la salvaguardia del benessere anche attraverso il cibo.Il suo libro fornisce tutti i segreti per una corretta comunicazione.

ludovica pagani

- La scorsa settimana al CHICCO Bistrot di Milano si é svolta la festa di Natale dove si é celebrata la collaborazione tra la maison Dolce & Gabbana e la casa dolciaria Fiasconaro di Palermo che ha dato alla luce un panettone da mille e una notte. Tanti ospiti nel locale trasformato in un giardino siciliano: su tutti dominava Stryxia, storica DJ del Plastic, che ha fatto scatenare tutti.

- Gonçalo Teixeira è il nuovo fidanzato di Madonna. La popstar ha incontrato lo stratosferico modello che ha vinto per tre volte il titolo di migliore indossatore del mondo a Lisbona . Lui é ricercatissimo dai più grandi stilisti e si dice che la prossima settimana la coppia passerà a Milano: in un hotel di lusso del centro c'é una prenotazione a nome Teixeira.....

ludovica pagani

- Dietro i continui insulti di un biondo ragazzino a un noto conduttore ci sono antichi rancori: il primo é abituato a pratiche estreme che al secondo sono andate bene sino a un certo punto, ma poi si é stancato e lo ha lasciato. Il ragazzo, per vendicarsi, ha iniziato ad accusarlo di "pratiche" irriferibili....

