Emilia Costantini per Liberi Tutti – Corriere della Sera

«Sono 83! Sono proprio 83! Non riesco a capacitarmi, ma se è vero che ho questa età, devo dire che la vivo molto bene, anche sessualmente», dice con un pizzico di giusto compiacimento Lando Buzzanca, un bel signore alto e magro. Sorride contento, il simpatico attore, pensando a un' età che vive bene, ai 57 anni di lavoro che conta alle spalle e alla compagna attuale, Francesca Della Valle, che di anni ne ha 41. «L' unico problema lo sa qual è? - continua con un sospiro l' attore -: la memoria. Dicevano sempre che avevo una memoria di ferro, i colleghi mi prendevano persino in giro perché non mi dimenticavo nulla, mentre adesso dimentico facilmente».

Dimentica proprio tutto?

«No! Per carità! Le cose in testa ci sono eccome...

anche perché ho sempre esercitato la memoria, anche recitando da solo a casa, ripetendo le battute dei copioni, oppure le poesie... Solo che adesso arranco un po'... insomma, mi devo concentrare per ricordare tutto».

Nato a Palermo nel 1935, Gerlando Buzzanca, detto Lando (ma la madre lo chiamava Gigi) incontra la passione per il cinema grazie al padre: «Faceva il proiezionista al cinema Vaccara a Mazzara del Vallo - racconta - e io sin da bambino frequentavo quella sala non solo per assistere ai film, ma anche agli spettacoli teatrali che si alternavano alle proiezioni».

Sembra una citazione di «Nuovo Cinema Paradiso».

Ride: «Sì! Una storia analoga. E poi io avevo mio zio Gino che faceva l' attore... però tra tutti i miei fratelli, ed eravamo in tanti, sono stato l' unico a tentare l' avventura».

Un' avventura che inizia all' Accademia Sharoff di Roma. Poi le prime comparsate in storiche pellicole come Ben-Hur , dove era uno degli schiavi, ma la grande occasione arriva con Pietro Germi, per il film Sedotta e abbandonata . «È stata una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. L' unico dispiacere è di non essere stato un buon figlio».

Perché?

«Ero sempre lontano dalla Sicilia e mia madre ne soffriva molto. Avrei dovuto ricambiare maggiormente il suo amore: ero il suo figlio prediletto».

Un altro grande dispiacere è stato, otto anni fa, la perdita di Lucia.

«La mia adorata moglie: era la mia femmina, il mio conforto, la mia famiglia. Era lei la mente, il centro nevralgico della nostra casa, era lei che teneva le fila... e anche i conti domestici...».

In che modo?

«Beh, siccome sapeva che avevo le mani bucate, a volte uscivo di casa senza neanche un soldo in tasca: Lucia mi dava persino quelli per il taxi».

Adorata moglie ma pure molto tradita...

«È vero, accadeva spesso, ma era inevitabile! Lavoravo con le più belle attrici del momento e persino le amiche di mia moglie le dicevano: se non fosse tuo marito me lo farei... come facevo a fare il monaco».

Semmai il merlo maschio, no?

«Lo ammetto, sono stato scorretto con Lucia e lei si incavolava quando veniva a scoprirlo, tuttavia mi perdonava sempre e l' unica cosa che mi diceva, al termine dell' ennesima litigata, era: "Torna sempre a casa". Lucia era buona, generosa e ho sofferto molto per la sua perdita».

Però ora ha trovato Francesca: come l' ha conquistata?

«Mi ammirava sin da quando aveva 14 anni, aveva visto tutti i miei film, una vera fan... È stata lei a corteggiarmi, io non faccio il gallo, non l' ho mai fatto... è la donna che ti fa capire il suo interesse nei tuoi confronti e solo in quel momento mi espongo. E lei me lo ha fatto capire molto chiaramente».

Con quale stratagemma?

«Lei ha fatto anche l' attrice ed è venuta a cercarmi per propormi di realizzare un progetto insieme: un film di cui dovevo essere il protagonista. Era bella da morire, proprio non potevo dirle di no: ci siamo piaciuti subito, un vero colpo di fulmine. Abbiamo girato un mese ed è nato l' amore... Adesso stiamo progettando una serie tv, Casa Buzzanca ».

La notevole differenza d' età non la preoccupa?

«Non sento di essere vecchio e nemmeno lei avverte la differenza. Anzi, mi dice: "ci sposiamo?".

Io la amo, ritengo un miracolo averla incontrata, ma per adesso sposarci... non so, ci devo pensare».

Ma il sospetto che una donna tanto più giovane sia attirata più dall' attore famoso che dall' uomo non le è minimamente balenata?

«Affascinata dalla mia storia professionale? Forse anche sì, ma che c' è di male? L' attore è parte integrante dell' uomo, dunque... Se però dovessi capire che lei, a un certo punto, mi vuole lasciare, la lascerei io».

Orgoglio maschile?

«No, è che non sono un egoista e la lascerei andare... Non potrei sopportare di essere sopportato e soprattutto di tenere stretta a me una donna che guarda altrove. Più che orgoglio è una forma di autoprotezione, è un modo di preservarmi da sgradevoli sorprese».

Insomma, per Buzzanca l' età non è un problema.

«Beh, qualche problemino ovviamente c' è, non posso negarlo, a cominciare da quelli prettamente maschili, lei mi capisce... Poi ogni tanto mi duole un ginocchio e, sicuramente, sento più di prima la voglia di stare a letto. Mi stanco facilmente, non ho più lo slancio per fare tante cose, per buttarmi... Tuttavia i problemi me li tengo, preferisco non andare dai medici: è un' abitudine di famiglia, non abbiamo stretti rapporti con la medicina.

E per il mio corpo faccio molto: sono attento all' alimentazione e ho smesso di fumare a 50 anni, ero drogato dalle sigarette, mi svegliavo in piena notte e ne accendevo una... ricordo che una sera, d' impulso, mentre ero in macchina, ho buttato l' accendino dal finestrino, peccato che era un Dunhill d' oro e, qualche giorno dopo mi son detto che ero stato un cretino... chissà chi l' ha trovato! Ma è stato meglio così. Comunque, al di là di tutto, cerco di non guardarmi troppo spesso allo specchio, sennò mi intristisco, meglio non pensare all' età che avanza e l' unico mio desiderio è tornare ad avere una memoria migliore».

Intanto sono 83.

«L' aspettativa di vita si è allungata e ciò che mi spaventa maggiormente è la solitudine... finisci per restare solo, perché i parenti, gli amici... non ci sono più. La morte non mi fa paura, ho un rapporto bellissimo con quella signora, semmai ciò che mi impressiona è la malattia, perché è volgare, ti mortifica, ti costringe a dipendere dagli altri, insomma... ti toglie la dignità. Morire in fondo è bellissimo, devi essere contento che sia finita, non devi più affannarti a fare questo o quello, in fondo è un riposo».

