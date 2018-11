POCO ONOREVOLE - LA BERLUSCONIANA MICHELA VITTORIA BRAMBILLA, IN OLTRE SETTE MESI DI LEGISLATURA, HA FATTO REGISTRARE UNA SOLA PRESENZA NELLE VOTAZIONI DI MONTECITORIO - ASSENTEISTA AL 99,93%: NON VA IN PARLAMENTO NEANCHE PER SBAGLIO - È TROPPO IMPEGNATA NELLE CAMPAGNE ANIMALISTE, A OCCUPARSI DEI SUOI 35 GATTI O A VENDERE SALMONE E GAMBERI CON LA SUA “SOTRA COAST”?