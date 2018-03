CAFONALINO "SEVEN WOMEN" – DALLA SORELLA DI LAPO, GINEVRA ELKANN, A CAROLINA DI DOMENICO, DALLA SFAVILLANTE VERONIKA LOGAN FINO ALLA MOGLIE DI FAVINO, ANNA FERZETTI, SFILATA DI BELLEZZE AL MAXXI PER LA PRIMA DEL DOCU-FILM DI YVONNE SCIO’ CHE RACCONTA DONNE ARTISTE, TOP MODEL E ATTIVISTE..

yvonne scio (3)

Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

Versioni di vita al femminile. Lunghi capelli biondi su occhi di mare e sorriso contagioso, outfit di pizzo nero, Yvonne Sciò scatena una pioggia di flash in occasione della presentazione di Seven women: documentario da lei prodotto e diretto con cui, dopo il successo del primo docu-film da regista, Roxanne lowit magic moments, continua il suo viaggio nel mondo delle donne.

Ad applaudire il nuovo progetto, in cui si confessano di fronte all' obiettivo sette protagoniste tra giornaliste, costumiste, attrici e non solo, raggiungono il Maxxi tanti amici e colleghi. Posa per i clic la bionda Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino, in total black, che commenta con la giovane conduttrice Carolina Di Domenico l' interessante iniziativa. Un po' più tardi appaiono Edoardo Purgatori, con divertente scoppola, e Ginevra Elkann, sorella di Lapo, al braccio dell' aristocratico marito Giovanni Gaetani dell' Aquila: quest' ultimo visibilmente divertito dal cappello della consorte, in stile Borsalino. Sfavillante Veronika Logan, in jeans su spolverino leopardato.

yvonne scio roberto pisoni

Rispondono all' appello anche Eduardo Valdarnini e Barbara Chichiarelli, tra i giovani protagonisti di Suburra. In sala, prima che si faccia buio, siedono il papà della cineasta, l' imprenditore Roberto Sciò, e l' attrice Melania Dalla Costa. «Sono decisamente fiero di questa pellicola - dice Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, salutando gli intervenuti e la particolarità di Yvonne è che dalla confusione dell' idea iniziale è riuscita a realizzare un bellissimo prodotto».

«Sono davvero grata aggiunge la regista - a chi ha creduto in me». Poi prende posto tra il folto pubblico incuriosito. L' attenzione si sposta allora sul racconto che coinvolge da Rosita Missoni, con Ottavio, a Rula Jebreal: giornalista di origini palestinesi.

saverio ferragina roberto pisoni

Da Patricia Field, costumista di Sex and the City e de Il Diavolo veste Prada, a Bethann Hardison: prima top model al mondo di colore e attivista per i diritti degli afroamericani. E ancora da Susanne Bartsch e Alba Clemente, artiste newyorkesi, fino a Fran Dresher: icona della serie cult The Nanny. Un racconto di storie talvolta difficili ma anche di riscatti, sogni e passioni. Un viaggio privato nella mondo delle star analizzate dal movie, attraverso la loro voce.

anna ferzetti yvonne scio

Applausi al termine della visione e poi il parterre si sposta nel locale antistante il museo per un gustosissimo apericena, curato dalla chef stellata Cristina Bowerman. Il menù è a base di orecchiette alle cime di rapa e alici, bottoncini con insalata di pollo, mela, sedano e noci, polpettine speziate e bollicine doc. Si brinda all' 8 marzo ma anche ad un intero anno, che ci si augura possa essere sempre piu' in rosa.

la famiglia scio harry yvonne e roberto

yvonne scio (2) barbara chichiarelli alma carolina di domenico ginevra elkann giovanni gaetani dell aquila d aragona (1) dino vannini roberto pisoni edoardo purgatori eduardo valdarnini eliana miglio mario malavolta con francesca ginevra elkann giovanni gaetani dell aquila d aragona (2) jacopo olmo antinori sabrina melania dalla costa yvonne scio (1) paolo tinarelli tommaso ziffer enrico quinto veronika logan