CALCIO IN THE SKY – INTESA CON PERFORM: SI POTRA' VEDERE TUTTA LA SERIE A AGGIUNGENDO 8 € AL MESE ALL'ABBONAMENTO SKY - CHI HA IL NUOVO DECODER 'SKYQ' TROVERA' INTEGRATA L'APP DI DAZN, PER CHI HA QUELLO VECCHIO INVECE... - TRA I COMMENTATORI ARRIVA PIRLO, MASSIMO MAURO SALUTA LA COMPAGNIA – E LELE ADANI NON HA ANCORA RINNOVATO – VIDEO

Antonio Dipollina per la Repubblica

Ci vuole pazienza e non poca. Alla fine la rivoluzione innescata dalla cupidigia dei padroni del pallone è qui tutta da gustare.

Sky ha annunciato ieri il suo sport, trasmesso anche sul digitale terrestre. C' è tutto il calcio che si vuole tranne: 3 partite di A a weekend, la B, la Liga spagnola. Questi saranno prodotti di Dazn, la piattaforma streaming di Perform. Però c' è l' accordo tra Sky e la stessa Perform: aggiungendo 8 euro al mese all' abbonamento Sky si vedranno le 3 gare in questione (tra cui l' anticipo del sabato sera). Però non è mica semplice.

Chi ha il nuovo decoder SkyQ troverà integrata l' app di Dazn per fruire dei relativi contenuti: a quel punto con gli 8 euro in più è fatta. Chi ha il vecchio decoder Sky, per vedere le tre gare mancanti dovrà comunque dare 8 euro, prezzo agevolato, a Dazn che fornirà il resto (tre di A, la B, la Liga) in streaming, su Smart tv, tablet, smartphone, console dei videogiochi. Per capirsi: l' offerta Dazn, ribadiamo, è solo per chi ha internet funzionante.

Ed è appena il caso di ricordare che i vecchi abbonati a Mediaset Premium possono anch' essi avere le tre partite etc, ma solo quelle. Il gioco grosso è di Sky e da Sky non si può prescindere. Anche perché insieme c' è tutta la Champions, tutta l' Europa League e il meglio degli altri sport che piacciono. Però per avere tutto ci vuole comunque un secondo abbonamento? Sì, è così, ma si sta facendo di tutto per rendere l' iniezione (il termine medico sarebbe un altro) più indolore possibile. Ci sarà tempo sia per conoscere i listini esatti al centesimo e per scoprire annessi e connessi (tipo: a quanto pare converrà assai andare al bar per la partita, esiste per loro e solo per i bar un abbonamento unico apposito).

Oppure chissà, magari si andrà davvero al cinema Da qui al 18 agosto - primi anticipi della prima giornata - sarà una gara continua a cercare di capire e, una volta capito, spiegare agli altri. Serve una sorta di solidarietà umana tra tifosi. E comunque Sky va, ha una quantità mostruosa di calcio e altri sport, mette in vetrina nomi nuovi e fissi (Andrea Pirlo e Fabio Capello), Ilaria D' Amico avrà le serate Champions e Bonan il vecchio Sky Calcio Show. Pirlo, che il mondo intero si affanna a definire il più divertente e gioviale del mondo se è lontano da sguardi indiscreti, ha assolutamente bisogno di accedere alla modalità verve anche quando è in pubblico.

Materia per social e discussioni laterali: Massimo Mauro dopo anni saluta, malvolentieri, la compagnia. E su Lele Adani, un uomo un manuale del calcio con l' Uruguay nel cuore, non c' è ancora rinnovo del contratto.

