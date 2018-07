23 lug 2018 18:49

IL CALCIO IN TV CHE VERRA’ - COME DAGO-ANTICIPATO, ILARIA D'AMICO NON CONDURRA' LA SERIE A SU SKY, AL SUO POSTO ALESSANDRO BONAN CON DI MARZIO E BUCCIANTINI – PER ILARIONA IL PROGRAMMA SULLA CHAMPIONS INSIEME A CAPELLO E LA NEW ENTRY PIRLO – PER L’EUROPA LEAGUE C’E’ ANNA BILLO’, PER LA PREMIER FEDERICA LODI – ACCORDO SKY-PERFORM PER LE 3 PARTITE DI A E L’INTERO PACCHETTO DELLA SERIE B