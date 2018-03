IL CALENDARIO HOT DI GEGIA? ‘HA VENDUTO MILIONI DI COPIE, MA SOLO IN POLONIA. SONO ANDATE TUTTE A RUBA, NON HO PIU' NEANCHE UNA DIAPOSITIVA’ - LA MITICA RIVELA ''LE MOLTE RELAZIONI CON ATTORI NOTI, MA HO SEMPRE PREFERITO I PRODUTTORI, I REGISTI E GLI SCENEGGIATORI" - BUD SPENCER, ‘PROFESSIONE VACANZE’ E RIMPIANTI VARI E AVARIATI - VIDEO

Estratto dall’articolo di Stefano Madonna per ‘Tutto’

Quanto e stato importante per te "Professione Vacanze”?

giacomo poretti e marina massironi in professione vacanze

Nessuno di noi del cast immaginava che "Professione Vacanze" sarebbe diventato un cult estivo visto da generazioni e generazioni. Mi ricordo che il villaggio dove abbiamo girato la serie, aveva poca affluenza proprio come rappresentato nelle riprese. Gli animatori del villaggio ci ringraziarono tantissimo per aver scelto di girare lì "Professione Vacanze": erano Giacomo Poretti e Marina Massironi che sono poi diventati famosissimi. Il film ha portato fortuna sia alla location che a me, avendo lì conosciuto l’aiuto regista della serie con cui dopo mi sono sposata.

Hai lavorato anche con Bud Spencer, che ricordo hai?

gegia professione vacanze

Ho girato insieme a Bud il film "Bomber". Bud era un grande attore e un grande uomo. A differenza di molti altri idoli del cinema italiano non gli piaceva essere il maestrino mentre si lavorava, anzi era sempre disponibile ad aiutare e consigliare.

gegia calendario 2018

Era però una persona molto riservata, ricordo che nel break delle riprese del film aveva il suo cuoco personale e mangiava molto spesso da solo. Ricordo con molto affetto il Grande Buono!

Hai avuto relazioni con noti attori?

gegia calendario 2014

Direi proprio di si! Ma non posso dire i nomi, potete immaginare anche il perché. Posso però dire che ho preferito sempre i produttori, i registi e gli sceneggiatori, li considero più pragmatici e con personalità maggiore.

Si è parlato molto di un tuo calendario in Polonia. È tutto vero?

Si è vero, mi è stato proposto in Polonia dove sono molto amata per la pubblicità di una famosa pizza. È stato simpatico, anche se non abbiamo più copie, diapositive, scatti ecc. Abbiamo venduto tutto in milioni di copie ma solo in Polonia.

jerry cala

Quali sono i tuoi progetti al momento?

Dirigo un' accademia di recitazione a Roma "Attori in Scena" da ben 16 anni, dove

formo i talenti che vogliono intraprendere il mondo del cinema e teatro.

Qualche rimpianto?

Lavorativo no, se non quello che in Italia se fai un ruolo comico rimani etichettata per tutta la carriera, anche se magari e brava a fare altri generi. Succede più spesso con le donne Se bisogna interpretare un ruolo serio e si propone Gegia, non può andare bene a prescindere, ormai me ne sono fatta una ragione.

Il vero rimpianto è personale, non sono mai stata fortunata con gli uomini e penso non per colpa mia. Sono contenta di sentirmi libera sentimentalmente ma avrei preferito qualcosa di più stabile.

