SCANDALO IN VATICANO! - AVEVA COCAINA E VIDEO PEDOFILI IN MACCHINA, L'USCIERE DEL PAPA CONDANNATO A TRE ANNI – LUI URLA AL COMPLOTTO – IL SOSPETTO DEL MAGISTRATO: “CONCRETA POSSIBILITÀ CHE TALE MATERIALE FOSSE DESTINATO A CIRCOLARE IN AMBIENTI ECCLESIASTICI A CONTATTO ANCHE CON MINORI IN SITUAZIONI DI MINORATA DIFESA”