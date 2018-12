DA UNA CASA ALL’ALTRA – JANE ALEXANDER ED ELIA FONGARO CERCANO UN APPARTAMENTO DOVE VIVERE INSIEME – A SPIFFERARE LA NOTIZIA È MARTINA HAMDY, CONCORRENTE DEL 'GF VIP' CHE RIVELA: “L’HO SEMPRE DETTO A JANE CHE AVEVO QUALCHE DUBBIO SUL FATTO CHE LA STORIA POTESSE PROSEGUIRE ANCHE ALL’ESTERNO, MA MI SONO RICREDUTA, ELIA LO VEDO…”

Jane Alexander ed Elia Fongaro hanno deciso di saltare a piè pari gli step che normalmente si percorrono quando si è all’inizio di una storia d’amore. Dopo avere vissuto insieme nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 per circa due mesi, l’attrice e il modello hanno deciso di passare immediatamente alla convivenza. È stata Martina Hamdy, ospite di Emanuela Gentilin a Ultime dalla Casa, a rivelare che i due stanno cercando casa insieme.

I dubbi della meteorina sul rapporto tra Elia e Jane

Martina non si è nascosta e ha ammesso di avere avuto non poche perplessità sul rapporto tra Elia e Jane. Lontano dalle telecamere, però, i due avrebbero dimostrato di essersi sinceramente innamorati: “Io e Jane continuiamo a sentirci, sono felice che sia serena con Elia.

Adesso so che si stanno frequentando in santa pace, lontano dalle telecamere.. Non pensavo, ti dico la verità: l’ho sempre detto a Jane che avevo qualche dubbio sul fatto che la storia potesse proseguire anche all’esterno, ma mi sono ricreduta, Elia lo vedo coinvolto. Adesso stanno cercando casa, non so ancora se su Milano o su Roma”.

Com’è finita con Gianmarco Amicarelli

Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Jane Alexander ha confermato di ritenere chiusa la storia con Gianmarco Amicarelli. All’ex compagno avrebbe preferito il nuovo e più giovane amore con Elia: “Mi spiace che Gianmarco stia soffrendo. Mi è stato vicino quando non mangiavo per un problema intestinale.

Però, non mi ascoltava, mi ignorava. Passavamo giorni a non parlare, non facevamo cose insieme. Ho deciso: basta. L'ho deciso nella Casa, quando sono uscita ho avuto bisogno di pensarci ancora. Poi sono andata a casa. Io e Gianmarco abbiamo pianto insieme. Mi spiace, non sono più arrabbiata ma non voglio più stare con lui, perché ero infelice.

Meglio dire la verità e chiudere, che andare avanti. Sono tornata ieri, ho preso il mio cane, Rocco, e l'ho portato via. Per ora ho preso solo lui, un passo alla volta. Pochi minuti fa, mi ha mandato un suo messaggio in cui mi ha ringraziato per aver parlato bene di lui a Verissimo. Gianmarco è una persona molto civile”.

