LA CATTIVA NOVELLA - LA FIGLIA DI NOVELLO NOVELLI CONTRO PIERACCIONI E CARLO CONTI: ‘NON SI FANNO SENTIRE DA UN DECENNIO, NEANCHE DOPO LA SUA MORTE, MA HANNO DIFFUSO SENZA ALCUN DIRITTO LA NOTIZIA DEL SUO DECESSO, CHE AVREMMO GRADITO MANTENERE IL PIÙ POSSIBILE RISERVATA’ - E SI RIVOLGE ANCHE AI FAN DELL’ATTORE TOSCANO

grazia novelli su novello novelli

Giulio Pasqui per www.ilfattoquotidiano.it

Uno dei simboli della comicità toscana, Novello Novelli, ci ha lasciati dopo una lunga malattia all’età di 86 anni. Era diventato noto per la sua caratteristica ironia e le sue occhiaie marcate. Aveva recitato al fianco dei maggiori esponenti toscani come Francesco Nuti, Alessandro Benvenuti, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Carlo Conti, alcuni dei quali hanno reso pubblica la notizia del decesso del collega. “Ciao Novello. Amico delle nostre ‘feste in casa’ al Manila e in tanti altri locali toscani”, ha scritto il conduttore fiorentino su Instagram. “Ciao Novello”, ha rilanciato Pieraccioni su Facebook.

leonardo pieraccioni annuncia la morte di novello novelli

La figlia dell’attore, Grazia, pare però non aver gradito la loro vicinanza. “A nome mio e di mia madre ringraziamo le tantissime persone sincere che hanno portato la loro partecipazione. Ringraziamo un po’ meno le persone come il signor Pieraccioni e anche il signor Conti, che non si sono fatti più sentire da un decennio (neanche ieri) ma hanno diffuso senza alcun diritto una notizia che avremmo gradito mantenere il più possibile riservata”, ha scritto sui social.

novello novelli novello novelli con la moglie novello novelli moana pozzi novello novelli francesco nuti novello novelli leonardo pieraccioni annuncia la morte di novello novelli