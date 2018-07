“FABRIZIO FRIZZI? IN RAI NON LO VOLEVANO PIU’” - LA RIVELAZIONE BOMBA DI GILETTI: “C'È CHI DIMENTICA, IO NO. ABBIAMO VISSUTO MOMENTI DIFFICILI IN VIALE MAZZINI. RICORDO LA SUA SOFFERENZA..." – E POI RIVELA: "IO E LUI SIAMO CRESCIUTI INSIEME, PER ME E’ STATO DIFFICILE SUPERARE IL LUTTO" - VIDEO