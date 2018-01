CAZZI E CASSINO: LA PORNOSTAR MALENA NEL REALITY ‘IL VIP E L’IMMIGRATO’: UNA SETTIMANA DI CONVIVENZA NELLA CITTÀ CIOCIARA, RIPRESI DALLE TELECAMERE - IL PRODUTTORE HA RICEVUTO MINACCE DI MORTE, MA NON DEMORDE: ‘IL NOSTRO SHOW HA UNA FINALITÀ SOCIALE E DI INTEGRAZIONE’ - E NON È UNA BUFALA: GIÀ NINA MORIC HA OSPITATO PER UNA SETTIMANA UN MALCAPITATO GHANESE (VIDEO)

VIDEO - IL VIP E L’IMMIGRATO CON NINA MORIC CHE TWERKA

http://www.linchiestaquotidiano.it/

malena e l immigrato

La città all’ombra dell’abbazia sta per “ospitare” il primo reality della sua storia. Uno show di cui probabilmente si parlerà per anni ai banconi dei bar, sulle panchine di piazza Labriola o tra i banchi di scuola. Si chiamerà “Il vip e l’immigrato”, ed avrà come protagonista un giovane di origini africane e soprattutto Milena Mastromarino, in arte Malena. La pornostar pugliese, scoperta dal padrino dell’hard moderno Rocco Siffredi e nota anche per aver fatto parte nella direzione nazionale Pd, dopo la sua prima avventura in un reality con l’Isola dei Famosi è pronta a vivere con le telecamere puntate addosso 24 ore su 24, per cinque giorni consecutivi, in compagnia di un immigrato.

nina morigi luigi favoloso il vip e l immigrato

La location sarà sicuramente una casa di Cassino (al momento l’indirizzo è top secret) e le riprese verranno effettuate da 21 al 25 gennaio. Una scelta assolutamente non casuale visto che la Luca & Luigi Tomei productions porta il nome proprio di due cassinati, già noti nei circuiti dello showbiz e nei salotti romani. Con l’ex naufraga Malena, volto divenuto noto oltre i confini del porno proprio grazie al programma della Marcuzzi, i produttori puntano a far crescere un format già giunto alla sua seconda edizione (la prima ha avuto come protagonista Nina Moric).

nina moric twerking

Tra due settimane il programma sarà visibile online sul sito ilvipelimmigrato.it, ma già prima del suo lancio ha sollevato un putiferio in città, visto che Luca Tomei, a pochi giorni dalla pubblicazione, sui social, di alcuni dettagli relativi al reality, ha ricevuto una lettera minacciosa apparentemente di stampo fascista. Una missiva, inviata nella sede cassinate della sua società, nella quale il produttore viene “invitato” a non girare il reality «altrimenti a Malena e all'immigrato succederà qualcosa di letale».

malena

Il fatto «è stato prontamente denunciato ai Carabinieri», a cui Tomei ha chiesto «anche di garantire la sicurezza dello staff e dei protagonisti». In una breve intervista rilasciata ieri al nostro giornale, il produttore ha spiegato che «anche Malena è stata informata della triste vicenda della lettera, che certamente non va sottovalutata, ma che sicuramente non bloccherà il reality che a nostro avviso dovrà avere, ed avrà, una finalità sociale.

MALENA

Con questo programma - ha aggiunto - vogliamo promuovere l’integrazione. E per raggiungere lo scopo vogliamo che a dare il buon esempio sia una persona nota, conosciuta a tutti, un vip che dovrà convivere per 5 giorni con un immigrato. Crediamo sia questo il modo migliore e più diretto per far arrivare lontano un messaggio positivo». Ben al di là delle parole del produttore è andata invece la pornostar pugliese, che tra gli appassionati del genere è nota per la sua vena hardcore oltre che per la sua spontaneità.

MALENA

Sul suo profilo facebook Malena, nei giorni scorsi, ha annunciato così la sua partecipazione al programma cassinate: «Manca poco al nuovo reality “Il Vip e l’immigrato”! Dovrò convivere con lui e anche affrontare delle sfide hot!» Poi una lunga serie di hastag « #malenaofficial #malenanazionale #mywork #reality #ilvipelimmigrato #nomalenanoparty #livewithpassion #cometogether». Dal canto suo il produttore Luca Tomei ha assicurato che il reality «non avrà nulla di pornografico». Ma con Malena sotto i riflettori, la sorpresa non può che essere dietro l’angolo.

nina moric con l immigrato MALENA NELLO SPOT PER IL PRODOTTO DI GIACOMO URTIS PER LO SBIANCAMENTO ANALE MALENA MALENA LA PORNOSTAR MALENA gli orecchini di malena malena gang bang 3 malena gang bang 5 malena back in black malena gang bang 2 nina moric il vip e l immigrato