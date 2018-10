CAZZI E MAZZI - MILO MANARA, IMMANUEL CASTO E PORNHUB PRESENTANO “RED LIGHT, A STAR IS PORN” IL PRIMO GIOCO DI CARTE UFFICIALE SUL MONDO DELL’INDUSTRIA PORNOGRAFICA – OGNI GIOCATORE DOVRÀ AMMINISTRARE LA SUA CASA DI PRODUZIONE DI FILM HARD, GESTIRE I CONTRATTI E LA CARRIERA DELLE PORNOSTAR. NEL MAZZO CI SARANNO 25 ILLUSTRAZIONI ORIGINALI (E MOLTO REALISTICHE) DEL MAESTRO DEL DISEGNO EROTICO, CON CUI…

Si chiama "Red Light – A star is Porn" ed è il primo gioco di carte ufficiale sul mondo dell'industria pornografica che vede per la prima volta insieme Milo Manara, maestro del disegno erotico, e Pornhub, il più grande sito di video hard. Il gioco è disponibile per il preordini da oggi sullo store ufficiale di Freak&Chic.

A novembre, durante Lucca Comics & Games 2018, il gioco verrà presentato in anteprima mondiale presso i due stand Freak&Chic nei Padiglioni Games e Comics, alla presenza del maestro Milo Manara e l'autore Immanuel Casto. Il gioco è stato tradotto in inglese, francese e tedesco e sarà distribuito in tutta Europa e in Nord America.

"È stato davvero interessante e stimolante per me lavorare a questo progetto" ha commentato Milo Manara. "Sono convinto che l’erotismo sia l'energia che permette a tutto il resto di muoversi e occupa uno spazio molto importante nella vita di ognuno di noi". In "Red Light – A star is Porn" ogni giocatore dovrà amministrare la sua casa di produzione di film hard, gestire i contratti e la carriera delle pornostar per creare nuovi filmati. Il mazzo è composto da 100 carte che comprendono le 25 pornostar, le Carte Evento, gli Awards e i Film. Il gioco contiene 25 illustrazioni originali di Milo Manara e si avvale della supervisione artistica di Pornhub che ha già collaborato con Freak&Chic nell’apertura del suo primo temporary shop europeo lo scorso Natale a Milano.

"Qui a Pornhub cerchiamo sempre di esplorare nuove ed entusiasmanti partnership e Red Light è esattamente il risultato di tutto ciò" ha spiegato Corey Price, vicepresidente di Pornhub. "Come fan da lungo tempo di Squillo, gioco su cui si basa Red Light, siamo entusiasti di annunciare l'uscita di questo divertente nuovo gioco di carte, splendidamente illustrato dal Maestro Milo Manara. Pensiamo che i nostri fan adoreranno questo nuovo modo di immergersi nel mondo del porno e speriamo che si divertano a giocare tra di loro". Il gioco ha un costo di 19,99 euro ed è preordinabile sul sito ufficiale.

