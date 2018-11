6 nov 2018 12:15

CECCHERINI PORTA A FIRENZE PURE LA VEDOVA DI STEVE JOBS - LAURENE POWELL SARÀ AL TEATRO ODEON CON CENTINAIA DI STUDENTI PER ''IL QUOTIDIANO IN CLASSE'': LA MULTIMILIARDARIA HA COMPRATO ''THE ATLANTIC'' E HA UNA FONDAZIONE CHE SOSTIENE I MEDIA, E L'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI VUOLE DIFFONDERE LA LETTURA DEI GIORNALI TRA I LICEALI