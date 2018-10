CELENTANO CON L’ARGENTO VIVO ADDOSSO: “CHI HA CACCIATO ASIA DA X FACTOR E’ UN IPOCRITA - SE C'È QUALCUNO, DAVVERO CAPACE DI VIOLENTARE NON E' LEI, MA QUEI TIZI CHE SI INCIPRIANO LA FACCIA PER COPRIRE LO SPORCO CHE HANNO DENTRO"- LA ARGENTO: “ORA CHE MI HA DIFESA PUBBLICAMENTE ANCHE IL PIÙ GRANDE MUSICISTA ITALIANO VIVENTE NONCHÉ IL MIO MITO POSSO INGOIARE QUESTO ROSPO COL SORRISO”

Elisabetta Esposito per il Giornale

Adriano Celentano contro X Factor. La ragione non è strettamente musicale, ma legata alla sostituzione di Asia Argento con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale come giudice della categoria gruppi.

ADRIANO CELENTANO

Il cantante ha scritto una vera e propria lettera aperta per spiegare perché, a suo avviso, la produzione del talent avrebbe dovuto confermare la figlia d'arte, tra l'altro molto apprezzata dal pubblico in veste di giudice. "X Factor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi riferisco ai giudici: Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento, naturalmente senza nulla togliere al nuovo arrivato [...] - ha scritto il Molleggiato - Improvvisamente scopriamo che alle spalle della bella 'X' si nasconde un mostro dal falso moralismo pronto a condannare e a eliminare in nome della sua traboccante ipocrisia".

asia argento 6

Celentano fa riferimento all'esclusione di Asia Argento dopo la pubblicazione della richiesta di risarcimento avanzata da Jimmy Bennett, giovane attore statunitense che sostiene di aver avuto un rapporto con l'attrice italiana quando aveva 17 anni, nello stato della California dove l'età del consenso è 18. X Factor ha quindi temuto che questa vicenda potesse distogliere l'attenzione dei pubblico dai cantanti, optando per la sostituzione del giudice.

L'opinione pubblica italiana, tuttavia, ha velocemente superato la vicenda, concentrandosi invece sulla bravura di Argento nelle vesti di giudice, tanto da lanciare petizioni e hashtag per richiedere il salvataggio dell'attrice. Per Celentano, si è voluto credere unicamente alla versione di Bennet: "Può una, bella come te, violentare qualcuno che poi, casualmente, questo qualcuno è anche un uomo? - ha chiosato - No, non può perché io ti conosco Asia. Se c'è qualcuno, davvero capace di violentare non sei tu, ma quei tizi che si incipriano la faccia per coprire lo sporco che hanno dentro".

asia argento 3

Intanto, Asia Argento su Twitter ha ringraziato pubblicamente il cantante. "Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito - ha scritto - posso ingoiare questo rospo col sorriso".

asia argento 5

celentano CLAUDIA MORI ADRIANO CELENTANO celentano ASIA ARGENTO TAPIRO D'ORO jimmy bennett asia argento 4