CELESTE AIDA - LA YESPICA PARLA DEL SUO RAPPORTO COL FIGLIO DI 10 ANNI, CHE VIVE A MIAMI COL PADRE, L’EX CALCIATORE MATTEO FERRARI: ‘NON HO LA STABILITÀ NECESSARIA PER ESSERE INDIPENDENTE E GARANTIRGLI TUTTO QUELLO DI CUI HA BISOGNO. IN PASSATO HO DIPESO ECONOMICAMENTE DA ALCUNI DEI MIEI UOMINI, E NON VOGLIO CHE ACCADA MAI PIÙ PERCHÉ POI…’ (VIDEO)

Da www.ilmessaggero.it

Aida Yespica, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, racconta il suo dramma di mamma costretta a vivere lontano dal figlio. Il piccolo Aron è andato a vivere a Miami, con il papà, dove studia, fa sport e ha la sua vita, ma vive lontano dalla mamma.

aida yespica

A Silvia Toffanin Aida spiega che la decisione è stata presa con difficoltà ma per un motivo molto preciso e importante, quello di poter raggiungere un'indipendenza economica. Dopo il reality Aida è tornata a Milano dove ha ricominciato a lavorare, ma ammette di avere ancora bisogno di tempo per raggiungere la stabilità necessaria per essere indipendente e garantire tutto il necessario a suo figlio.

aida yespica silvia toffanin

«Il mio progetto è quello di portarlo in Italia e farlo stare con me qui per sempre», confessa, così Silvia chiede se il papà del bimbo non possa aiutarla economicamente per raggiungere questo scopo e lei risponde con decisione: «Lui è sempre attento e preciso per quello che riguarda nostro figlio, nei confronti del quale adempie ad ogni suo dovere di papà, ma con me è diverso». Poi Aida precisa: «In passato ho dipeso economicamente da alcuni dei miei uomini, non voglio che accada mai più, perché prima o poi te lo rinfacciano e quella è una cosa terribile che non voglio più provare.

matteo ferrari matteo ferrari aida

aida yespica jeremias rodriguez e aida yespica jeremias rodriguez aida yespica aida yespica aida yespica lato b aida yespica mollata dal fidanzato aida yespica piange cristiano malgioglio smanaccia aida yespica aida yespica berlusconi marini yespica prati aida yespica aida yespica cristiano malgioglio lava i denti ad aida yespica silvia toffanin