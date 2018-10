12 ott 2018 20:21

CHE COTTARELLI CHE FA' – “IL COMPENSO PER LA MIA PARTECIPAZIONE VIENE PAGATO NON DALLA RAI, CHE ACQUISTA IL PROGRAMMA, MA DALLA SOCIETÀ PRIVATA DI FAZIO & C.) ALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO CHE LO UTILIZZA PER FINANZIARE ASSEGNI DI RICERCA PER GIOVANI LAUREATI - QUINDI SE TALE PAGAMENTO NON VENISSE EFFETTUATO IL RISULTATO SAREBBE UN PROFITTO PIÙ ALTO PER LA SOCIETÀ DI PRODUZIONE (E NON UN RISPARMIO PER LA RAI) E MENO OCCUPATI COME ASSEGNISTI UNIVERSITARI"