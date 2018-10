CHE FICO! ALTRO CHE CRISI PASSEGGERA: AMORE AL CAPOLINEA TRA LA GNOCCHISSIMA RAFFAELLA FICO E ALESSANDRO MOGGI - IL FIGLIO DI 'LUCIANONE' NON AVREBBE GRADITO LE PAROLE DELLA COMPAGNA IN DIFESA DI RONALDO ACCUSATO DI STUPRO – LEI E’ TORNATA A FREQUENTARE MONTECARLO E NIZZA DOVE VIVE BALOTELLI, PAPA’ DI SUA FIGLIA PIA. RITORNO DI FIAMMA IN VISTA?

raffaella fico alessandro moggi

Da www.tgcom24.mediaset.it

Altro che crisi passeggera per Raffaella Fico e Alessandro Moggi. E' amore al capolinea per la coppia che sembrava a un passo dall'altare. Secondo voci di corridoio il figlio di Luciano potrebbe non aver gradito le parole della compagna in difesa di Ronaldo (accusato di molestie sessuali) nel corso della sua ospitata a Matrix. Sarà questo il motivo della rottura? I due hanno già ripulito i rispettivi profili Instagram cancellando le foto dell'ex.

raffaella fico

l procuratore sportivo sui social mostra la sua casa nuova a Milano e la showgirl, secondo il settimanale "Chi", è tornata a frequentare con più serenità Nizza e Monte Carlo, dove vive Mario Balotelli, il papà di sua figlia Pia.

Solo l'estate scorsa andava in scena la passione con baci e abbracci di coppia tra Mykonos e Capri. La showgirl parlava di nozze. Poi l'addio. Così, improvviso. Forse colpa delle parole pronunciate in difesa di Cristiano Ronaldo, con cui l'ex gieffina ebbe una relazione durata 11 mesi nel 2009. Al momento Raffaella e Alessandro non hanno rilasciato dichiarazioni e messaggi social.

raffaella fico raffaella fico raffaella fico raffaella fico RAFFAELLA FICO RAFFAELLA FICO raffaella fico e la figlia pia raffaella fico con la figlia pia mario balotelli raffaella fico e roberta allegretti mario balotelli pia e raffaella fico raffaella fico raffaella fico mario balotelli pia e raffaella fico raffaella fico 4 raffaella fico 5 anna falchi e raffaella fico raffaella fico 3 mario balotelli pia e raffaella fico raffaella fico e gianluca tozzi raffaella fico e la figlia pia raffaella fico e la figlia pia raffaella fico RAFFAELLA FICO raffaella fico (21) raffaella fico (9) raffaella fico (8) raffaella fico (2) raffaella fico (17) raffaella fico (15) raffaella fico (13) raffaella fico raffaella fico 6 raffaella fico 5 raffaella fico 3 barbara d'urso e raffaella fico raffaella fico