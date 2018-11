CHE FINE HA FATTO JANE ALEXANDER? USCITA DAL GF, L’ATTRICE È SPARITA. DALLA D'URSO ELIA FONGARO DICE CHE DAL BACIO APPASSIONATO (IN FAVORE DI TELECAMERA) NON SI SONO PIÙ VISTI: L’EX VELINO GLISSA E CARMELITA SI INDISPETTISCE – JANE NON È TORNATA NEMMENO DAL SUO EX GIANMARCO: “MI HA CHIAMATO PER 5 MINUTI PER DIRMI CHE AVEVA BISOGNO DI TEMPO…” – IL MISTERO SULLA PROPOSTA DI NOZZE IN UNA FOTO SU INSTAGRAM (VIDEO E FOTO HOT)

A “Domenica Live" tiene banco il giallo della storia d’amore tra Elia Fongaro, Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli. L’attrice è sparita nel nulla e i due uomini aspettano. “Innamorato? Non rispondo” dice Elia e Gianmarco: “Sì, provo ancora un sentimento”.

A “Domenica Live”, Barbara d’Urso gestisce il blocco GFVip raggiungendo punte astrali di trash. Altro che le curve del lunedì mattina. La conduttrice interroga l’enigmatico Elia Fongaro: “Tutti dicono che avevi una faccia da funerale”, “Non mi è sembrato poco dopo quando l’ho baciata” osserva con calma siderale l’ex velino di Striscia la Notizia.

Gli ospiti, da Alessandro Cecchi Paone a Ivan Cattaneo, ritengono che quel bacio sia stato cinematografico. Ma la d’Urso fa la domanda delle domande: “Jane da giovedì sera a oggi pomeriggio dove è stata e chi ha visto?” ed Elia: “Dovete chiederlo a Jane, io ero in puntata e poi allo stadio. Ci siamo visti la sera della puntata. Dopo? Ci siamo parlati, visti, salutati e poi sono tornato a Milano.

Io penso che sia giusto che parli con Gianmarco, che si vedano e chiariscano, poi sarà il mio turno, ma se così non dovesse essere, farò un passo indietro. La cosa più importante è che risolvano la cosa tra di loro, quella è la priorità. Io in testa mia e in cuor mio ho tutto ben chiaro. Se sono innamorato? Non rispondo.

Però sono stanco di essere attaccato e bersagliato dalla stessa persona se faccio troppo o troppo poco”. Barbara d’Urso ci riprova: “Non puoi dire che non parli altrimenti continuavi a fare il modello e non partecipavi al GF. Hai provato delle emozioni?” e quello: “Barbara sei donna, hai visto come ci siamo ritrovati? Ho fatto quello che mi sentivo e come lo volevo fare. Non devo convincere nessuno.

Gianmarco? Cerco di essere il più rispettoso possibile, ma vengo attaccato anche per questo”. Elia ha capito che le mancate risposte, la riservatezza, vera o studiata, sono la chiave del suo successo: spiazza gli interlocutori che si sentono ignorati e iniziano a sbattersi come pesci in barile.

A “Domenica Live” è ospite, per il secondo faccia a faccia in una settimana, Gianmarco Amicarelli, (ex?) fidanzato di Jane Alexander. Barbara d’Urso chiede come sta e il produttore musicale: “Confermo che è stata la persona che più mi ha fatto soffrire al mondo”. Poi la domanda regina: “Vi siete visti giovedì sera?” e Gianmarco Amicarelli: “No. Con me non ha chiarito. Non è tornata a casa, ci siamo sentiti 5 minuti per telefono e mi ha chiesto altri giorni per pensare.

Mi ha chiamato lei e mi ha chiesto altro tempo, cosa dovevo fare? Ho reagito dicendo "ok, se hai bisogno di altro tempo, va bene", a cosa sarebbe servito urlare?” e Barbara d’Urso (che parteggia per Gianmarco): “Però è una cosa strana…mi hai fatto vedere questo post” e lui: “No, io no”, la d’Urso si corregge: “No, i miei, è un post che non capisco perché c’è scritto jinnyminnipinny…ah è il suo account...ecco in questo post del 2 giugno al matrimonio di Daniele Bossari e Gilippa Lagerback, dove ero invitata pure io, ma non sono potuta venire perché facevo le prove, ecco qui lei fa un post in cui ti chiede "quando mi fai la proposta?"…

Non capisco, te gliel’hai fatta nella casa” e Gianmarco: “Ehhh, ehhhh, eeehhh che te devo dire…. Non so che dire…. Non metto in dubbio che a Justine abbia detto di essere in crisi, a me però non l’ha detto, non l’ha mai fatto capire. Ha parlato di mancanza di rispetto, ma per mancanza di rispetto io intendo una cosa grave, un tradimento o un maltrattamento”, “Non ci sono stati?”, “Assolutamente no”.

Gianmarco Amicarelli prosegue: “Non so cosa dire perché se non l’amavo come voleva non è una mancanza di rispetto. Dov’è? Penso che sia a Roma a casa di amiche o in albergo, ma non me l’ha detto”. Barbara d’Urso gira il coltello nella piaga di Gianmarco, che nonostante tutto, è assolutamente compito nel modo di parlare e porsi: “E’ normale che stia male, come faccio a dimenticare in pochi giorni due anni di una persona che ho amato tanto? Come fai a sbucciare un sentimento di amore.

Gliel’ho detto che sto soffrendo. Le ho detto ‘prenditi il tempo che vuoi’, cosa le dovevo dire? Elia dice che non si sono visti dopo la puntata? Affari suoi. Ognuno si comporta come crede. Però se guardassi questa vicenda dall’esterno, come fosse una soap opera, penserei quello che pensano tutti cioè che lui è un po’ freddo. Io parlo per me e non per lui, non lo conosco, ma io mi sarei comportato in maniera differente.

Sarei stato più felice di rivederla. Se sono innamorato di Jane? Non so se è ancora amore, ma un sentimento forte c’è. Quando lei è entrata in casa io ero innamorato, ora non lo so, ma si lascia anche quando si è innamorati”.

Barbara d’Urso chiude così: “Se lei tornasse e dicesse ‘ho avuto una sbandata? La perdoneresti?”, “Se me lo dicesse lei guardandomi negli occhi avrei una reazione diversa da quella che potrei avere qui con te. Non lo so. Vediamo”. E la d’Urso .”Lo dico io: se un uomo è innamorato, è ferito”.

