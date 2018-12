CHE FINE HA FATTO LA PRIMA VINCITRICE DI “ITALIA'S GOT TALENT”? LA SOPRANO CARMEN MASOLA, DISCENDENTE DI DONIZETTI, TRIONFO’ 8 ANNI FA: ORA CHE I SOLDI SONO FINITI... - VIDEO

CARMEN MASOLA

Da www.ilmessaggero.it

Discendente da parte del nonno paterno di Gaetano Donizetti, Carmen Masola ha la musica nel sangue ma ciò sembra non bastare: la soprano di Novara è stata la prima vincitrice di Italia’s Got Talent nel 2010, tuttavia la fama e la popolarità con cui ebbe a che fare 8 anni fa si è dissolta quasi del tutto e ora confessa tutto il rammarico per come sono andate le cose dopo il trionfo su Canale 5.

CARMEN MASOLA

Adesso che i soldi sono finiti la cantante non demorde e continua a coltivare la sua passione esibendosi ai funerali e in discoteca: "Sì è vero mi esibisco ai funerali – ha confermato a TvBlog – Nel sud Italia i canti ai funerali sono una tradizione ancora non sviluppata al nord. Non solo: mi capita di esibirmi in discoteca, dove propongo pezzi lirici"

CARMEN MASOLA CARMEN MASOLA