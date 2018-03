CHE PENE CHE FA – LUCIANA LITTIZZETTO LANCIA L’ALLARME: “L’ONDATA DI MALTEMPO BURIAN COMPORTA LA RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI DEL PENE” – POI LA BATTUTACCIA RIVOLTA A FAZIO: "MEGLIO PER VOI UOMINI, COSÌ IL SANGUE CONFLUISCE AL CERVELLO” – E A MARIA DE FILIPPI: COME TI SEI VESTITA? SEMBRI UNA SPACCIATRICE DI COCA DI "MIAMI VICE"… - VIDEO

Da Libero Quotidiano

A Che tempo che fa di Fabio Fazio, l'ultimo spiazzante monologo di Luciana Littizzetto. La comica torinese, infatti, ha dato contro dell'allarme: è in arrivo il Burian-bis. Ma, soprattutto, ha dato contro dell'allarme correlato alla nuova ondata di maltempo: la riduzione delle dimensioni del pene. Tutto vero, citando un meteorologo, la Littizzetto ha parlato delle conseguenze dell'ondata di freddo sulle dimensioni degli uomini. "Burian comporta la riduzione delle dimensioni del pene: è allarme". E ancora, tra le battute, rivolgendosi a Fazio ha detto: "Meglio per voi uomini, così il sangue confluisce al cervello".

LITTIZZETTO DALLA DE FILIPPI

Una Luciana Littizzetto fuori controllo in casa di Maria De Filippi. Ospite d'eccezione a C'è posta per te, la storica spalla di Fabio Fazio in Rai sabato sera ha lanciato la stoccata contro uno dei programmi di punta di Mediaset, l'Isola dei Famosi: "Ma come ti sei vestita Maria? Sembri una spacciatrice di coca di Miami Vice, con tutto quello che sta succedendo...". Ogni riferimento al canna-gatedell'Isola, con Eva Henger e Francesco Monte, era voluto.

