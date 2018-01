CHE TONFO! BERLUSCONI AFFONDA LA PRIMA SERATA DI RAI2 – OSPITE DEL NUOVO TALK “KRONOS”, IN QUOTA AL CENTRODESTRA, CONDUTTORI BRUCHI E LOQUENZI, HA RACCOLTO LA MISERIA DI 558 MILA SPETTATORI PER UNO SHARE DEL 2,4% - IL RITORNO DI PAOLA PEREGO SU RAI1 E’ BUONO (18,4%) MA CANALE 5 LA BATTE CON “IMMATURI” – “FORUM” SUPERA “LA PROVA DEL CUOCO”

https://www.davidemaggio.it

bruchi-loquenzi

KRONOS BERLUSCONI

Su Rai1 l’esordio di Superbrain con Paola Perego – in onda dalle 21.30 alle 23.43 – ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 18.4% di share (qui gli ascolti della prima puntata nel 2013; qui gli ascolti complessivi di un anno fa). Su Canale 5 la prima puntata della fiction Immaturi – La Serie – in onda dalle 21.41 alle 23.22 – ha raccolto davanti al video 4.607.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 il debutto di Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato 558.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Outcast – L’ultimo templare ha intrattenuto 1.337.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il film La Pazza Gioia ha raccolto davanti al video 1.187.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%.

BERLUSCONI KRONOS

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.337.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 644.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha raccolto 426.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove I Migliori di Fratelli di Crozza segna 523.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Criminal Minds raccoglie 692.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai Movie A Spasso nel Bosco raccoglie 572.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Out of Time segna 581.000 spettatori e il 2.3%.

paola perego topless

Access Prime Time

Oltre 6 milioni per Striscia (che chiude alle 21.37).

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno - in onda dalle 20.42 alle 21.22 – ottiene 5.295.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 6.115.000 spettatori con uno share del 23.3%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 1.065.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 966.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.023.000 spettatori con il 4.2% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.727.000 spettatori pari al 6.7%.

perego bonolis conti

Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 987.000 individui all’ascolto (3.8%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.687.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 599.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove il game show Boom! ha raccolto 338.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 291.000 spettatori con l’1.1%.

immaturi

Preserale

NCIS al 6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.955.000 spettatori (22.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.380.000 spettatori (25.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.065.000 spettatori (17.9%) mentre Avanti un Altro raccoglie 4.274.000 spettatori (21%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 915.000 spettatori (4.8%) mentre NCIS 1.386.000 (6%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 486.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Blob segna 1.102.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 945.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 375.000 spettatori (share del 2.1%).

Daytime Mattina

Basso Mattino Cinque.

BARBARA PALOMBELLI

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.018.000 telespettatori con il 19.2%. Storie Italiane ha ottenuto 1.018.000 spettatori con il 19.8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 736.000 spettatori (12.4%), nella prima parte, e 700.000 spettatori (12.9%), nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Lavori in Corso ha raccolto 148.000 spettatori con il 2.7%.

Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 137.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Rai3 Agorà convince 434.000 spettatori pari al 7.4% di share (presentazione: 331.000 – 5.6%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 312.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italianaregistra una media di 147.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 223.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 207.000 spettatori pari al 3.8%.

Daytime Mezzogiorno

Chi l’ha Visto si porta al 6.8%.

antonella clerici la prova del cuoco

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 989.000 spettatori con il 15.2%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.007.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.491.000 telespettatori con il 16.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 500.000 spettatori (7.4%), nella prima parte, e 963.000 spettatori (8.6%), nella seconda parte. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 269.000 spettatori pari al 3.4% di share.Sulla stessa rete Sport Mediaset ha ottenuto 1.085.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 372.000 spettatori (6.3%). Chi l’ha Visto? 11.30 ha ottenuto 485.000 spettatori (6.8%). Quante Storie ha raccolto 714.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 377.000 spettatori con il 3.4% di share mentreLa Signora in Giallo 841.000 (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 341.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 556.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

lilli gruber

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta doppiata da Uomini e Donne.

Su Rai1 il game show Zero e Lode ha appassionato 1.963.000 spettatori con il 12.5%. La Vita Diretta ha raccolto 1.398.000 spettatori con l’11.1%, nella prima parte, e 2.154.000 telespettatori con il 15.5%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.994.000 spettatori con il 18.4%. Una Vita ha convinto 2.968.000 spettatori con il 18.6% di share. Sulla stessa rete Uomini e Donne ha appassionato 3.240.000 spettatori con il 23.3% (Finale: 2.993.000 – 24.8%). Il Segreto ha appassionato 2.967.000 spettatori con il 24.2%.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.372.000 spettatori con il 18.7%, nella prima parte, a 2.331.000 spettatori con il 16.4%, nella seconda parte, e a 2.286.000 spettatori con il 14.3%, nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 942.000 spettatori con il 6.8%. Castle ha convinto 447.000 spettatori (3.6%). Madame Secretarysegna 367.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 la serie animata I Griffin segna 932.000 spettatori con il 5.7%. I Simpson ha raccolto 1.109.000 spettatori (6.9%).

carlo conti ambra angiolini

Dragon Ball ha interessato 867.000 spettatori con il 5.6%. The Big Bang Theory ha raccolto 608.000 spettatori con il 4.3%. L’appuntamento con New Girl è stato scelto da 416.000 (3.5%). How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 362.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 il Commissario Rex ha fatto compagnia a 891.000 spettatori (7%).

Aspettando Geo ha interessato 918.000 spettatori con il 7.5% mentre Geo ha registrato 1.481.000 spettatori con il 10.9%. Carta Bianca segna 1.333.000 spettatori con l’8.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 958.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 TGLa7 Cronacheha ottenuto 471.000 spettatori con il 2.9%. Tagadà ha interessato 352.000 spettatori (share del 2.5%). Su Tv8 Vite da Copertina – Che Fine hanno Fatto ha raggiunto 156.000 spettatori e l’1.2%.

Seconda Serata

Conti su Rai3 al 5.3%.

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 807.000 spettatori con l’8.6% di share. Su Canale 5Com’è Bello Far l’Amore ha totalizzato una media di 1.189.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3%. Su Rai2 Calcio & Mercato segna 137.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 Ieri e Oggi segna 890.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Inception è visto da 470.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 This Must Be The Place è stato scelto da 285.000 spettatori con il 4.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.633.000 (22.5%)

Ore 20.00 5.600.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 2.171.000 (14.7%)

Ore 20.30 1.650.000 (6.4%)

TG3

Ore 14.25 1.788.000 (11.3%)

Ore 19.00 1.911.000 (10%)

TG5

Ore 13.00 3.010.000 (20.1%)

Ore 20.00 4.918.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.554.000 (12.8%)

Ore 18.30 900.000 (5.6%) prima parte, 596.000 (3.2%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 282.000 (4%)

Ore 18.55 756.000 (4%)prima parte, 744.000 (3.5%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 732.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.304.000 (5.5%)