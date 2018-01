CHECCO ZALONE SBANCA L’AUDITEL (25%) E BATTE LA NUOVA FICTION DI RAI1 (22,2%) - GIACOBBO (7,1%), IACONA (5,2%) - RENZI DALLA GRUBER (6,8%) SUPERA LE APPARIZIONI PRECEDENTI - SCOTTI A ‘STRISCIA’ (23%) STACCA I SOLITI IGNOTI (20,2%) - ‘FORUM’ RIPARTE DAL 17,3% CONTRO RAI1 (14,9-16,4%) - BIANCA CON VELTRONI NEL DAYTIME (8,2%) - FABIO FAZIO AL 14,1% CON MAX PEZZALI - PARDO (7,3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

quo vado

Su Rai1 l’esordio della fiction Romanzo Famigliare - in onda dalle 21.29 alle 23.23 – ha conquistato 5.637.000 spettatori pari al 22.2% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.924.000 – 21.8%; secondo episodio: 5.279.000 – 22.8%). Su Canale 5 il film in prima visione Quo Vado? – in onda dalle 21.43 alle 23.23 – ha raccolto davanti al video 6.259.000 spettatori pari al 25% di share. Su Rai2 Voyager ha interessato 1.708.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Bastardi Senza Gloria ha intrattenuto 1.174.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 il ritorno di Presa Diretta ha ottenuto 1.356.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione di 8 minuti: 935.000 – 3.3%). Su Rete4 Nella Morsa del Ragno totalizza un a.m. di 784.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Amistad ha registrato 357.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato ha ottenuto 438.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove il film 6 Bullets ha realizzato 397.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Rai4 The Signal raggiunge 413.000 spettatori e l’1.5%. Su Iris Eyes Wide Shut segna 394.000 spettatori e l’1.7%. Su Sky Cinema 1 la prima puntata della nuova stagione de I Delitti del BarLume raggiunge 357.000 spettatori e l’1.3%.

ZALONE QUO VADO TALENTI

Access Prime Time

Prima di Zalone, il ritorno di Scotti a Striscia supera i 6,3 milioni.

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.580.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 6.382.000 spettatori con uno share del 23%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 1.182.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.162.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.443.000 spettatori con il 5.6% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.094.000 spettatori pari al 7.7%.

Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 850.000 individui all’ascolto (3.1%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.859.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 736.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove il game show Boom! ha raccolto 361.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 323.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time l’esordio della nuova edizione di Take Me Out ha raccolto 234.000 spettatori con lo 0.9%.

Preserale

ROMANZO FAMIGLIARE

Ottimo esordio per la nuova stagione di Avanti un Altro

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.759.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.379.000 spettatori (25.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.787.000 spettatori (21.8%) mentre Avanti un Altro raccoglie 4.761.000 spettatori (22.7%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 796.000 spettatori (3.9%) mentre NCIS 1.295.000 (5.4%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 598.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.146.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 961.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 297.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 303.000 spettatori con l’1.8%, nel primo episodio, e 449.000 spettatori con il 2%, nel secondo episodio.

Daytime Mattina

Il 12.8% per la seconda parte di Mattino Cinque mentre Storie Vere è al 20.8%.

ROMANZO FAMIGLIARE

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 993.000 telespettatori con il 19.3%. Storie Italiane ha ottenuto 1.125.000 spettatori con il 20.8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 792.000 spettatori (14.3%), nella prima parte, e 683.000 spettatori (12.8%), nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Lavori in Corso ha raccolto 141.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 163.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Rai3 Agorà convince 382.000 spettatori pari al 6.9% di share (presentazione di 21 minuti: 290.000 – 4.9%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 314.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 147.000 spettatori con share del 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 226.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Coffee Break ha informato 231.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Forum riprende con il 17.3%.

MATTEO RENZI GRUBER MIELI

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 999.000 spettatori con il 14.9%. La Prova del Cuoco ha interessato 1.999.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.530.000 telespettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 515.000 spettatori (7.2%), nella prima parte, e 1.041.000 spettatori (9.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 264.000 spettatori pari al 3.3% di share. Sulla stessa rete Sport Mediaset ha ottenuto 1.118.000 spettatori con il 7%.

palombelli forum

Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 317.000 spettatori (5.3%). Chi l’ha Visto? 11.30 ha ottenuto 352.000 spettatori (4.8%). Quante Storie ha raccolto 777.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 368.000 spettatori con il 3.4% di share mentre La Signora in Giallo 815.000 (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 396.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte, e 555.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Carta Bianca, di ritorno in daytime con ospite Veltroni, segna l’8.2%.

Su Rai1 il game show Zero e Lode ha appassionato 1.984.000 spettatori con il 12.4%. La Vita Diretta ha raccolto 1.428.000 spettatori con l’11.3%, nella prima parte, e 2.221.000 telespettatori con il 16.2%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.128.000 spettatori con il 18.7%. Una Vita ha convinto 2.942.000 spettatori con il 18.2% di share. Sulla stessa rete Uomini e Donne ha appassionato 2.771.000 spettatori con il 19.8% (Finale: 2.616.000 – 21.5%). Il Segreto ha appassionato 2.767.000 spettatori con il 23%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.253.000 spettatori con il 18.2%, nella prima parte, a 2.645.000 spettatori con il 18.6%, nella seconda parte, e a 3.100.000 spettatori con il 19.2%, nella terza parte di breve durata.

bianca berlinguer con veltroni

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 986.000 spettatori con il 7%. Castle ha convinto 400.000 spettatori (3.3%). Madame Secretary segna 323.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio. Su Italia1 la serie animata I Griffin segna 984.000 spettatori con il 5.9%. I Simpson ha raccolto 1.218.000 spettatori (7.5%). Dragon Ball Super ha interessato 1.004.000 spettatori con il 6.4%. The Big Bang Theory ha raccolto 652.000 spettatori con il 4.7%. Il primo appuntamento con New Girl è stato scelto da 473.000 (4%).

How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 450.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 il Commissario Rex ha fatto compagnia a 882.000 spettatori (6.8%). Aspettando Geo ha interessato 863.000 spettatori con il 7.2% mentre Geo ha registrato 1.564.000 spettatori con l’11.9%. Carta Bianca segna 1.322.000 spettatori con l’8.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.004.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 TGLa7 Cronache ha ottenuto 507.000 spettatori con il 3%. Tagadà ha interessato 402.000 spettatori (share del 2.9%). Su Real Time Amici ha raccolto 378.000 spettatori con il 2.3%.

Seconda Serata

Fazio, con la new entry Pezzali al Tavolo, al 14.1%.

max pezzali

Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa è stato seguito da 1.627.000 spettatori con il 14.1% di share. A seguire S’è Fatta Notte segna 516.000 spettatori con l’8.1%. Su Canale 5 Il Patto dei Lupi ha totalizzato una media di 850.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%. Su Rai2 il film Sex and The City segna 420.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai 3 La Grande Storia segna 759.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 451.000 spettatori (7.3%). Su Rete 4 il film Nella Morsa del Ragno è stato scelto da 784.000 spettatori con il 3.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.720.000 (22.4%)

Ore 20.00 5.911.000 (23.8%)

TG2

Ore 13.00 2.244.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.853.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.825.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.051.000 (10.5%)

TG5

Ore 13.00 3.242.000 (21.1%)

Ore 20.00 5.256.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.580.000 (13.2%)

Ore 18.30 1.099.000 (6.7%) prima parte, 723.000 (3.8%) seconda parte

MAX PEZZALI

TG4

Ore 11.30 366.000 (5%)

Ore 18.55 786.000 (4.1%) prima parte, 968.000 (4.4%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 718.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.474.000 (5.9%)