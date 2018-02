CHI E' LA BONAZZA CHE HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UNA FOTO CON INQUADRATURA "GINECOLOGICA"? AIUTINO: DA UN PAIO DI MESI E' IN CRISI CON IL MARITO E HA CANCELLATO DAL SUO ACCOUNT LE FOTO DEL SUO MATRIMONIO...

BIANCA BALTI

Da http://www.tgcom24.mediaset.it

Virata sexy per Bianca Balti che dopo aver riempito le sue pagine social di immagini da mamma, toglie qualche scatto materno e predilige le fotografie mozzafiato che la riprendono nella sua veste da modella. Gli ultimi post e un intero stories raccontano la sua giornata sulla spiaggia di Malibu, a partire dal fisico stretto in un essenziale bikini nero. I fan apprezzano e del marito continua a non esserci alcuna traccia...

BIANCA BALTI bianca balti su playboy BIANCA BALTI