CHI HA CUCCATO LA CUCCARINI? LA 'PIU' AMATA DAGLI ITALIANI' BECCATA A FIRENZE MANO NELLA MANO CON UN UOMO MISTERIOSO, SI GIUSTIFICA: "È SOLO UN CONOSCENTE, UN FAN CON CUI NEL TEMPO È NATA UNA BELLA AMICIZIA" - L’ENTOURAGE DI LORELLA: "LEI E IL MARITO SONO TALMENTE UNITI CHE DI CERTO LUI NON SARÀ GELOSO…”

Cuccarini1

Da Chi

Su Chi in edicola da mercoledì 14 novembre, le immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un uomo misterioso che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie della città. L'entourage della showgirl ha dichiarato: «È solo un conoscente, per l'esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. Lei e il marito sono talmente uniti che di certo lui non sarà geloso vedendo queste immagini».

