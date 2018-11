15 nov 2018 19:15

CHI È LADY SAVIANO - ''PANORAMA'' RIVELA QUELLO CHE NELL'ENTOURAGE DELLO SCRITTORE È NOTO DA OLTRE 10 ANNI: LA RELAZIONE CON LA CANTANTE NAPOLETANA CHE FU LA VOCE DEI 99 POSSE. I DUE CONDIVIDONO L'INDIRIZZO DI RESIDENZA IN UNA CASERMA DEI CARABINIERI, MA IN REALTÀ VIVONO TRA LA CASA DI LEI A ROMA E QUELLA DI LUI A NEW YORK