CHI LUSSO, CHI LESSO - ALDO GRASSO SCULACCIA LA VANITA' SCEMA DI SONIA BRUGANELLI, PER LA FOTO SUL JET PRIVATO: “LA SIGNORA BONOLIS È COSCIENTE DI QUELLO CHE FA, LE PIACE PROVOCARE. PUÒ USARE I SOLDI COME MEGLIO CREDE. NONDIMENO, LA CLASSE È PROPRIO CIÒ CHE NON SI PUÒ ACQUISIRE NÉ INVENTARE” - LA REPLICA VELENOSA DI SONIA SU INSTAGRAM - VIDEO

SONIA BRUGANELLI REPLICA A ALDO GRASSO

LE LOTTE DI CLASSE DELLA SIGNORA BONOLIS

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Ci risiamo, la tentazione è troppo forte. Sonia Bruganelli, la signora Bonolis, parte per le vacanze di Natale con la famiglia e immortala l’evento con una foto alla figlia Adele sul jet privato noleggiato per raggiungere il Kenya. Lo scatto viene condiviso su Instagram ed è di nuovo polemica, quasi per riflesso pavloviano. Gli odiatori da tastiera si scatenano e gli epiteti più carini riguardano l’ostentazione del lusso, la sfrontatezza, la provocazione.

La signora Bonolis non è nuova a queste sortite. Già lo scorso anno aveva suscitato polemiche quando aveva postato la foto della sua famiglia che andava in vacanza a Formentera a bordo di un aereo privato. Aveva anche pubblicato un video in cui si vede un amico mentre tenta di convincerla a prelevare 30 euro da un bancomat di Cortina per provare a vivere come quelli di «Pechino Express». La risposta della signora fu sprezzante: «Che ci faccio con trenta euro? Questa cosa politically correct... Siete tutti falsi».

La signora Bonolis è cosciente di quello che fa, le piace provocare, un po’ come le figlie di Trump, Ivanka e Tiffany, che hanno fatto gli auguri di Natale agli americani dalla loro piscina di Mar-a lago, in bikini. La signora Bonolis può usare i soldi come meglio crede, è un suo sacrosanto diritto. Nondimeno, la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata.

