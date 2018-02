A CHI E’ SERVITO SANREMO? SOLO A FAR INCASSARE LA SIAE A BAGLIONI - VINCITORI AL PALO CON I LORO ALBUM: META HA VENDUTO POCO PIU’ DI 10MILA COPIE, MORO VA ANCHE PEGGIO, IL VINCITORE DELLE "NUOVE PROPOSTE" MEGLIO DE LO STATO SOCIALE - SFERA EBBASTA, ASSENTE ALL’ARISTON, CON IL SUO “ROCKSTAR” HA VENDUTO OLTRE 50MILA COPIE NELLA SUA SETTIMANA DI DEBUTTO…

ANTONELLA LUPPOLI e SIMONA VOGLINO LEVY per Libero Quotidiano

I dischi non si vendono più. Nemmeno se vai a Sanremo e ti spari cinque prime, seconde e terze serate da milioni di spettatori che ancora, presumiamo, sollazzano i pensieri del fu (e sarà ancora?) direttore artistico Claudio Baglioni. I dischi non si vendono più.

Neanche se poi te ne esci con un album nuovo di pacca che, proprio a ridosso della competizione canterina (che tale resta nonostante i buoni propositi della non eliminazione imposti dal magnanimo «dittatore» Claudio) dovrebbe godere di una promozione invidiabile. Non si vendono più i dischi.

Nemmeno se esci con un' inedita creatura artistica proprio in prossimità della finale della kermesse canora più seguita dello Stivale. E nemmeno se le classifiche Fimi (la Federazione industria musicale italiana) ti danno al primo posto. Già, perché le hit parade rendono conto di vendite (fisiche e digitali) irrisorie. Roba che quasi potresti contarle sulle dita delle mani con l' aggiunta di quelle dei piedi. Roba che ad andare a frugare dentro ai numeri vien da ficcarsi le mani nei capelli per la sconsolatezza, of course.

Infatti, frugando nelle suddette cifre, salta subito all' occhio come Ermal Meta - per dire - vincitore insieme al virile Fabrizio Moro di quest' ultimo festivalone con un brano facile contro il terrorismo, Non abbiamo fatto niente, (dapprima accusato di plagio e poi riammesso a furor di critica e popolo) abbia venduto poco più di 10mila copie del suo ultimo Non abbiamo armi, nella prima settimana di pubblicazione.

Peggio, il suo compagno d' avventura («e non di vita», come hanno tenuto a sottolineare) che di copie, con il suo Parole, rumori e anni ne ha vendute la metà. Per dirla a modo loro: non ci avete fatto niente, insomma. Non si vendono più i dischi, quindi. O, comunque, non serve il Festival di Sanremo per farlo.

FENOMENO SFERA Basti pensare che Sfera Ebbasta, re nostrano della neo pompata trap, con il suo Rockstar ha venduto oltre 50mila copie nella sua settimana di debutto (era gennaio). E ora?

Resiste al secondo posto nonostante lui, il rapper coi denti impreziositi (si fa per dire) da brillanti incastonati, il palco dell' Ariston non l' ha visto neppure da Arma di Taggia.

Tutto ciò, suscita dunque un' ulteriore riflessione: i dischi non si vendono più.

Nemmeno se vai in tv e fai ascolti record (senza contro programmazione, per onore di verità).

Tant' è che i numeri dell' Auditel - 11.6 milioni di telespettatori abbondanti per l' esordio (52.1% di share) e oltre 12 milioni (58.3% di share) per la finale del 10 febbraio scorso - non combaciano manco per niente con le cifre dell' infausto mercato discografico.

IL DOPO CONTI

Quelle del piccolo schermo restano - infatti - da capogiro, medaglia per chi ha accettato di metterci la faccia dopo il «triennio fiorentino» di Carlo Conti. Ma, chi sta davanti alla tv ad allenare l' ugola non va poi a comprare il disco per fare il bis o il tris del concerto casalingo.

E neppure scarica su Spotify.

Per dire.

Per completezza, aggiungiamo che al quarto posto della classifica ritroviamo Ultimo con Peter Pan. Sì, il vincitore delle «Nuove Proposte» (sempre del Festival di Sanremo), con 5 mila copie scarse, si piazza sopra al gruppo «rivelazione» Lo Stato Sociale e a Max Gazzé (entrambi intorno a 3mila) e persino a Noemi (per lei un migliaio abbondante copie), Le Vibrazioni, Elio e le storie tese e tanti altri. Pensate che Ed Sheeran con «÷», album uscito quasi un anno fa è ancora al settimo gradino della classifica.

E a proposito di pop star e superospiti: quest' anno, fra i vari Biagio Antonacci e Laura Pausini con tanto di laringite e Gianni Morandi per dirne di grossi, solo i Negramaro hanno recuperato una posizione in graduatoria.

Sarà, forse, perché i dischi non si vendono più, nel caso non lo aveste capito.

