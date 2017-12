CHI SEMINA RACCOGLIE - BASTA IMBARAZZANTI SPERMIOGRAMMI DAI MEDICI: PER ANALIZZARE LA FERTILITA' MASCHILE ORA AMAZON VENDE IL TEST FAI DA TE 'YO HOME SPERM TEST', CON KIT E SLOT DA ATTACCARE ALLO SMARTPHONE - VIDEO

Andrea Downey per “The Sun”

VIDEO 'IL TEST PER LO SPERMA’

yo sperm test

Non c’è più bisogno di andare dal medico per testare il vostro sperma: ‘Yo Sperm Test’, ora in vendita su Amazon per circa 60 euro, analizza la fertilità maschile.

La app trasforma la fotocamera in lenti da microscopio, così potenti da vedere la concentrazione di sperma in una goccia usata per il test. Vi mostrerà il risultato, comparato con la media di una persona fertile.

yo sperm test copia 2

E’ stato realizzata dalla ‘Medical Electronic Systems’ di Los Angeles, e gli sviluppatori parlano di una accuratezza al 97%. Insieme alla app, si acquista il kit per analizzare il campione del seme, di cui una goccia viene messa sullo slot da attaccare allo smartphone, che nel giro di tre minuti vi dice se siete fertili.

yo sperm test copia yo sperm test via app SPERMATOZOI yo sperm test copia 3