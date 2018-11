jane alexander justine mattera

Tweet di un follower curioso

Ficarra e Picone o i Fichi d'India? Non ci lasci nel tremendo dubbio...

Anna Rossi per il Giornale

Jane Alexander non si fa mancare proprio niente al Gf Vip e ora qualche confessione hot ai suoi compagni di avventura sta facendo parecchio parlare. L'attrice dai capelli rossi, infatti, ha rivelato di aver desiderato di consumare un rapporto a tre con due comici.

"Quando, tempo fa, è emerso un duo comico famoso ho iniziato a sentirmi attratta da entrambi - ha raccontato Jane Alexander -. Così ho scritto loro su Facebook dicendo che volevo fare l'amore con tutti e due".

Ovviamente, gli altri vip del Gf sono rimasti senza parole e hanno iniziato a immaginare la bella Jane in quella situazione piuttosto piccante. Fin qui i fatti. Ora saltano su due comici: Pio e Amedeo. I due, infatti, pare abbiano ricevuto parecchi messaggi dopo la rivelazione di Jane. Forse il pubblico era convinto che l'attrice volesse fare sesso con loro? Probabile. Tanto che Pio e Amedeo hanno voluto chiarire (con la loro solita ironia).

JANE ALEXANDER

"In molti ci state scrivendo... ovviamente non siamo noi ... altrimenti mica stava senza stampelle... #comeilDottorHouse", scrivono i due. Ovviamente, una risposta ironica che ha scatenato il web.

JANE ALEXANDER, PARLA IL COMPAGNO: “LEI È LA PERSONA CHE PIÙ MI HA FATTO SOFFRIRE NELLA VITA”

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

“Jane, sposami!”, aveva urlato fuori dalla casa Gianmarco Amicarelli, compagno della Alexander da quasi due anni. Al Grande Fratello Vip però la Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa si è presa una sbandata per l’ex velino Elia Fongaro, un feeling che ha mandato in crisi il rapporto con l’ormai ex e con l’attrice decisa a continuare questa relazione all’uscita dalla casa più spiata. “Non fa piacere vedere certe cose, mi sembra di averle viste già abbastanza. Dice che le ho mancato di rispetto, è molto grave ma non mi sento in nessuno modo di averlo fatto o di essermi meritato quello che ho visto e che ha fatto”, ha dichiarato Amicarelli a Domenica Live.

luca e paolo alessia marcuzzi calendario iene

Nel corso della chiacchierata con Barbara D’Urso ha negato la loro crisi di coppia precedente all’ingresso di Jane in casa: “Io non sapevo assolutamente di questa crisi, parlavamo del Natale, delle cose da prendere per la casa nuova. Avevo letto un virgolettato di una conversazione tra lei e Martina in cui diceva “Il mio sogno è quello di sposare Gianmarco” e quindi sono andato fuori dalla casa a chiederle di sposarla. Ne parlavamo in continuazione, di farlo a Las Vegas. C’era l’idea. Non so cosa è successo, dobbiamo chiederlo a lei”.

paolo kessisoglu luca bizzarri

Amicarelli ha smesso di seguirla in tv per evitare di vedere l’attrice disperarsi per l’assenza di Fongaro: “Evidentemente non era felice. Come facevo ad accorgermene? Le prime due settimane non faceva altro che parlare di me. Avevamo un saluto segreto, lei lo faceva, mi salutava. Non mi ha più nemmeno nominato. E’ una situazione talmente assurda e irreale che prima di prendere qualsiasi decisione, vorrò dirla a lei per primo e voglio prima parlare con lei e capire quello che pensa, cosa è successo là dentro.”

luca bizzarri mia ceran

“Non posso dimenticare quello che ho visto e le parole che ho sentito. Penso che sia la persona che mi ha fatto soffrire di più nella vita. Cosa le direi? Che mi ha deluso, che non me l’aspettavo, che non è la Jane che conosco, che ho amato e con cui parlavo del futuro. E’ un’altra persona”, ha concluso l’ormai ex fidanzato della Alexander.

3 - "HO CHIESTO A DUE COMICI DI FARE SESSO A TRE". LE CONFESSIONI HOT DI JANE ALEXANDER: “QUANDO, TEMPO FA, È EMERSO UN DUO COMICO FAMOSO HO INIZIATO A SENTIRMI ATTRATTA DA ENTRAMBI. COSÌ HO SCRITTO LORO SU FACEBOOK DICENDO CHE VOLEVO FARE L'AMORE CON TUTTI E DUE…” - CHI SONO I FORTUNATI? IL “THREESOME” E’ ANDATO IN PORTO? - GALLERY HOT

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-ho-chiesto-due-comici-fare-sesso-tre-quot-confessioni-188201.htm

JANE ALEXANDER

jane alexander jane alexander 2 jane alexander 1 3 jane alexander jane alexander jane alexander 1

pio e amedeo emigratis 6 JANE ALEXANDER pio e amedeo JANE ALEXANDER