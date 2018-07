CHI SPEZZO’ IL CUORE DELLA CARRÀ? - PIERO CHIAMBRETTI RIVELA: “AL FESTIVAL DI SANREMO DEL 1997 AL POSTO DI MIKE BONGIORNO DOVEVA ESSERCI RAFFAELLA CARRÀ. MA ALLA FINE DECISE DI RITIRARSI PERCHÉ NEI MESI PRECEDENTI EBBE UNA DELUSIONE D’AMORE E DISSE DI NON SENTIRSELA PIÙ…”

Da http://www.liberoquotidiano.it

Intervistato da La mia passione, Piero Chiambretti parla della sua esperienza da presentatore al Festival di Sanremo e svela i retroscena di quella sua prima conduzione nel 1997. Il trio di presentatori del Festival di Sanremo del 1997 era composto da: Chiambretti, Mike Bongiorno e Valeria Marini ma nessuno sa, in realtà, che in precedenza quel posto era riservato a Raffaella Carrà. Sì, co-presentatrice era stata scelta proprio la cantante bolognese che ha dovuto ritirarsi perché "nei mesi precedenti ebbe una delusione d’amore e disse di non sentirsela più’”.

raffaella carra' 30

Intimorito dal flop, dopo un triennio di grandi successi Baudiani, la decisione del conduttore sarebbe caduta su Bongiorno che ritiene una "rassicurazione per il pubblico di Rai 1". Dopo la scelta di Mike, racconta Chiambretti, toccava quella di arruolare una valletta. La scelta della Marini sarebbe nata così: "C’era il problema delle vallette, dovevano essere bionde e brune. Io dissi: per risparmiare prendiamone una che essendo robusta ne fa due".