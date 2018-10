CHIAGNI E FOTO – I NUOVI IPHONE XS E XS MAX REGALANO SELFIE PRIVI DI IMPERFEZIONI: TUTTO MERITO DI UN FILTRO IN GRADO DI ABBELLIRE IL VOLTO, MA GLI UTENTI SI INCAZZANO – DAL TRIPLICE OBIETTIVO DELLO HUAWEI P-20 E DEL NUOVO LG V40 ALLE QUATTRO FOTOCAMERE DEL SAMSUNG A9, PANORAMICA DEI MIGLIORI TELEFONI DA SELFIE – IN FUTURO I CELLULARI AVRANNO… – VIDEO

Alessio Caprodossi per “il Messaggero”

IL FILTRO BELLEZZA DI IPHONE XS E XS MAX

Se non tutto, molto passa dalle fotocamere. Si intende la scelta dello smartphone da acquistare, che oltre al prezzo dipende dalle dimensioni del display, dall' autonomia della batteria e dalla qualità degli obiettivi. Non più circoscritta a quelli posteriori, perché tra social network e maniaci dell' autoscatto, viviamo com' è noto nella società dei selfie.

Rispetto agli anni Duemila, eccetto professionisti e appassionati del settore, le fotocamere rappresentano oggi la battaglia di megapixel ed effetti speciali della telefonia mobile. Negli ultimi tre lustri lo sviluppo tecnologico ha permesso di confezionare lenti capaci di assicurare scatti di pregevole fattura a chiunque con un paio di clic, incidendo tantissimo nel costante calo di vendite delle fotocamere compatte, sostituite nella maggioranza dei casi proprio da smartphone migliorati nella qualità e con schermi più grandi.

LA STORIA

HUAWEI P20 PRO

La crescita delle fotocamere nei telefoni è stata vorticosa, prima affinando il singolo obiettivo, poi con il raddoppio delle lenti fino ad arrivare al P20 Pro di Huawei che sfoggia un triplice obiettivo posteriore sviluppato in collaborazione con Leica, storica azienda tedesca che con le sue macchine ha scritto pagine di storia della fotografia.

La più fresca novità sul tema è il comparto fotografico dei nuovi iPhone XS e XS Max, che hanno fatto discutere proprio a causa della fotocamera. A far scattare l' allarme sono state le immagini scattate con l' obiettivo frontale TrueDepth da 7 megapixel, con apertura frontale f/2.2, stabilizzazione video e clip HD fino a 60 fps e selfie in modalità ritratto, animoji e memoji.

LG V40 THINQ 1

Sotto accusa c' è quest' ultimo aspetto, perché diversi utenti si sono lamentati per le immagini prive di imperfezioni, che sembrano dipendere da un filtro in grado di abbellire il volto.

Dai primi interrogativi condivisi sul sito di Reddit alla prova su YouTube del canale Unbox Therapy, con il confronto tra iPhone X e i nuovi top di gamma, l' azione automatica del software sui selfie si è diffusa rapidamente sul web, evidenziando in particolare l' aumento della temperatura colore dell' immagine e la pulitura della faccia dei soggetti immortalati.

nuovi iphone xs

IL PROBLEMA

Detto che il filtro bellezza è integrato da molti produttori all' interno della lente anteriore, a differenza dei rivali sui nuovi iPhone manca la possibilità di disattivarlo. Per rimediare al problema Apple ha chiarito che interverrà con un aggiornamento che eliminerà i correttivi apportati dal software oppure introdurrà l' opportunità di attivarlo quando lo si desidera.

Con la mossa di Huawei di cui sopra, è partita la sfida dei produttori per stupire i consumatori a suon di fotocamere. Nell' arco delle prossime settimane vedremo le prime anticipazioni, a cominciare da LG che sul prossimo smartphone di punta, il V40 ThinQ, presenterà tre fotocamere sul lato posteriore.

LG V40 THINQ

Viaggia a marce ancora più alte Samsung, che si appresta a mostrare un modello di fascia media A9, il cui segno distintivo saranno i quattro obiettivi sporgenti disposti in verticale sul lato sinistro del lato B, come anticipato da diverse immagini comparse online.

HUAWEI P20 PRO 1

E in attesa di scoprire le risposte delle aziende cinesi, chissà se Nokia svelerà - come sembrerebbe dalle voci insistenti - lo smartphone dotato di ben cinque fotocamere.

IL FUTURO

Anticipato a inizio anno e dalle solite foto diffuse in rete nelle settimane scorse, tra qualche mese potremmo ritrovarci un dispositivo che tra obiettivi, sensori e flash arriverebbe ad avere sette occhi.

LA GAMMA DI PREZZI DEI NUOVI IPHONE 2018

Tutto da vedere, nel caso, se si tratterà di camere che lavorano in simbiosi per offrire scatti ad alta risoluzione, oppure se ognuna sarà dedicata a specifiche funzioni (dallo zoom al grandangolo). Certo è che la curiosità sarebbe forte, anche perché con metà della scocca occupata dagli obiettivi, bisognerebbe capire come disporre le mani per evitare di coprirli.

