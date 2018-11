CHIAPPA D’ARGENTO - ASIA NON SA PIU’ COME STUPIRE: DOPO AVER GUIDATO LA BATTAGLIA DELLE NEO-FEMMINISTE, SU INSTAGRAM ESIBISCE IL SUO LATO B TUTTO TEMPESTATO DI TATUAGGI – LA DIDASCALIA DI LIVELLO: “IL TRADIZIONALE SELFIE DEL CULO AUTUNNALE”

ASIA ARGENTO

Da Libero Quotidiano

Pare davvero che Asia Argento non sappia più come far parlare di sè. Dopo essere stata in tutti i salotti tv a denunciare le molestie subite in gioventù, dopo aver guidato la battaglia delle novelle femministe, dopo aver accusato mezzo mondo di non aver prestato l' attenzione dovuta alla faccenda, dopo aver fatto la reprimenda a uomini e donne - pallida in volto e vestita da educanda - che fa? Su Instagram mostra il suo lato B: pantaloni abbassati e tatuaggi esibiti. E nella didascalia scrive: «Il tradizionale selfie del c... autunnale». Come dire, un' uscita di "livello"...

