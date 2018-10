CHIC FOREVER – NILE RODGERS E LA SUA BAND TORNANO IN PISTA DOPO 25 ANNI CON “IT’S ABOUT TIME”: PER L’OCCASIONE TUTTI ALLA CORTE DEL MITICO MUSICISTA DI “LE FREAK”, DA LADY GAGA A ELTON JOHN – “IN MEZZO AL CAOS LE CANZONI POSSONO FARTI SENTIRE BENE. ESSERE SOPRAVVISSUTO DUE VOLTE AL CANCRO TI FA PENSARE ALLA TUA MORTALITÀ, PER QUESTO VUOI SEMPRE ESSERE SICURO DI NON ESSERE…” – VIDEO

Si intitola It' s About Time ed è il nuovo album che Nile Rodgers ha appena pubblicato con gli Chic dopo oltre 25 anni. Registrato in diverse città del mondo, l' album è stato mixato e masterizzato presso gli studi di Abbey Road di Londra, dove Nile Rodgers è Chief creative advisor.

Il nuovo lavoro It' s About Time è un' interpretazione in chiave moderna del linguaggio musicale creato da Nile Rodgers, uno dei musicisti di maggiore successo nella storia del pop, pluripremiato compositore e produttore e vincitore di Grammy.

«In questo momento il mondo si sente come quando gli Chic hanno iniziato - ha detto Rodgers - La nostra musica ha promesso Good Times, una via d' uscita, un mondo nuovo anche quando le cose sembravano fosche, come ora. E, in mezzo al caos, alcune canzoni possono farti sentire bene».

Numerose, nell' album, le collaborazioni: Boogie All Night con la cantante inglese Nao, Dance With Me con l' attrice e cantante statunitense Hailee Steinfeld, Do You Wanna Party con il rapper LunchMoney Lewis, Sober con Craig David e la rapper Stefflon Don, Queen con Emeli Sandé e Elton John e I Want Your Love con Lady Gaga.

Il musicista, nato a New York nel 1952 e arrivato al successo con gli Chic alla fine degli anni Settanta, ha spiegato così il suo «ritorno»: «Ci è voluto molto tempo per diventare il ragazzo che sono diventato e voglio esprimerlo in un album.

È la mia forma d' arte, raccontare i miei pensieri, mettermi in condizione di essere esaminato e criticato, nel bene e nel male». E ancora: «Essere sopravvissuto due volte al cancro ti fa pensare alla tua mortalità. Per questo vuoi sempre essere sicuro di non essere dimenticato. Fare un album è una cosa tangibile e solida, è come fare l' intero film, non solo i trailer»....

Con gli Chic, Rodgers è stato il pioniere della disco music con hit di successo come Le Freak (il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records), Everybody Dance e Good Times, con cui ha segnato la nascita dell' hip-hop.

Il suo lavoro con gli Chic e la sua produzione per artisti come David Bowie, Diana Ross e Madonna hanno contribuito a vendere oltre 500 milioni di album e 75 milioni di singoli in tutto il mondo. Negli ultimi anni ha collaborato con Daft Punk, Avicii, Sigala, Disclosure e Sam Smith.

