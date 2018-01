1. CHICCHE DI GOSSIP

Da ‘Chi’ in edicola

Due bombe sexy sull’Isola

Le ultime due naufraghe arruolate per la nuova “Isola dei famosi” di Alessia Marcuzzi sono la “bombastica” Francesca Cipriani, che dopo l’ottavo provino ce l’ha finalmente fatta (e inoltre è entrata nel cast prendendo il posto dell’esuberante Elettra Lamborghini), e la sexy tronista di “Uomini e donne” Rosa Perrotta, notissima agli innamorati del programma di Maria De Filippi.

Biaggi in love

Max Biaggi, dopo aver archiviato la storia con la cantante Bianca Atzei (per inciso, anche lei naufraga per Alessia Marcuzzi), ha trascorso le vacanze natalizie a Ortisei. E non era da solo. A fargli compagnia una giovane modella americana, che lui presentava come una “cara” amica.

Al Bano sbarca in Cina

Il successo mondiale di Albano Carrisi travolge la Cina. Per il cantante pugliese sono arrivate le prime offerte per fare concerti in una parte del mondo a lui ancora sconosciuta. Il cantante ha accettato e la notizia è rimbalzata sui tg più importanti, tant’è che lui mostra orgoglioso sul suo cellulare i telegiornali locali che annunciano la sua presenza dopo le feste natalizie.

La Pedron vola a New York

Dopo pochi mesi la storia tra Eleonora Pedron e Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee, si è conclusa e la bella showgirl, tornata single, ha deciso di godersi un viaggio a New York insieme con l’amico Riccardo Grande Stevens, figlio dell’avvocato Franzo, storico legale della famiglia Agnelli.

Incontri pericolosi ad alta quota

Curioso siparietto sul volo Milano-Roma. Protagonisti Massimo Giletti, epurato dalla Rai e oggi star di La7, e Antonio Marano, presidente di Rai pubblicità. Giletti saluta il dirigente e a bruciapelo gli dice: «Ho saputo che senza di me gli inserzionisti pubblicitari stanno abbandonando la domenica pomeriggio».

Per giustificare il calo subito da Raiuno, dopo l’uscita del conduttore dell’“Arena”, Marano, visibilmente imbarazzato, spiega che il pubblico di Raiuno è diverso, ora. Giletti annuisce, saluta Marano con una pacca sulle spalle e i due, una volta scesi dal volo, prendono strade diverse. Non senza rammarico.

2. POLITICALLY (S)CORRECT

Giulia Cerasoli per ‘Chi’

Gaffe Casalino da Mattarella

Nel corso del saluto del presidente della Repubblica alle alte cariche dello Stato, Rocco Casalino, portavoce dei Cinquestelle ed ex del “Grande Fratello”, è stato allontanato dalla sala riservata al saluto ufficiale del capo dello Stato ai giornalisti quirinalisti. «Che ci fa qui Casalino?», hanno chiesto i giornalisti; così il comunicatore pentastellato è stato invitato a raggiungere il vicepresidente della Camera dei deputati Luigi Di Maio.

A casa Rotondi vincono le donne

Gianfranco Rotondi, leader di Rivoluzione Cristiana, non solo ha una moglie deliziosa e tre figlie femmine, ma è certo che la forza del suo partito sia la prevalenza femminile: «Sono tutte donne. Più io».

Clarissa in tour elettorale

Non è ancora nata, ma ha già il suo ruolo nella prossima campagna elettorale. È Clarissa, figlia di Dario Ginefra e di Laura Ravetto, che dovrebbe nascere a Milano i primi di febbraio per dare man forte a mammà, che l’allatterà nel suo territorio.

3. RICCARDO GRANDE STEVENS: ‘LA MIA EX MOGLIE LASCERÀ PIRLO IN MUTANDE. HA IL VIRUS DELLO SHOPPING’

Sara Faillaci per www.vanityfair.it del 19 febbraio 2014

Riccardo Grande Stevens, detto Ricky, mi apre la porta di casa sua a Torino.

«Benvenuta a casa di Gigi. Io sono ospite».

L’appartamento è bello da togliere il fiato. Sale immense dai soffitti affrescati, parquet d’epoca ricoperto da tappeti preziosi, ovunque opere d’arte contemporanea. C’è persino una stanza con campo pratica da golf in miniatura e palestra super accessoriata.

rocco casalino con amico a miami

Il proprietario è il figlio dell’avvocato Franzo Grande Stevens, uomo di grande potere e di grande riservatezza, storico legale della famiglia Agnelli, della Fiat, e ancora oggi Presidente onorario della Juventus.

Al mestiere del padre, il figlio ha preferito la finanza. Ha 57 anni ma ne dimostra almeno dieci di meno. Ha un’abbronzatura poco torinese. «Vivo ormai da mesi a Montecarlo», spiega. «La casa era rimasta vuota, e così...».

E così, da qualche settimana, il portiere della Juventus Gigi Buffon ha lasciato il tetto coniugale – la casa dove vivono la moglie Alena Seredova e i due figli – e si è trasferito da lui. È la prima conferma ufficiale di un pettegolezzo che imperversa da settimane: il matrimonio tra Buffon e Seredova – a meno di una riconciliazione in extremis – sarebbe finito. L’altra parte del pettegolezzo, a oggi mai confermata dai diretti interessati (ma neanche mai smentita), dice che la causa della rottura sarebbe un flirt tra il calciatore e la giornalista sportiva Ilaria D’Amico

Pochi giorni prima che si scatenassero le voci su Buffon, la stessa Juventus era stata protagonista di un altro colpo di scena: la separazione tra Andrea Pirlo e la moglie Deborah Roversi, causata dalla sbandata del calciatore per Valentina Baldini, trentasettenne nota nella Torino bene come storica fidanzata di Riccardo Grande Stevens. Riccardo che in seguito, curiosamente, è stato fotografato dai paparazzi in compagnia dell’ex signora Pirlo.Se esiste un centro di questo feuilleton, è occupato – mi sembra evidente – dalla persona che ho di fronte.

Perdoni la sfacciataggine, ma che ci fa, uno come lei, in mezzo alle vite sentimentali dei calciatori?

«Concordo che tutta questa vicenda sia piuttosto imbarazzante. Purtroppo le persone non si conoscono mai fino in fondo, e io ho fatto un errore di valutazione».

Si riferisce a Valentina, la sua ex fidanzata.

«Ho scoperto, forse tardi, che abbiamo valori molto diversi: in materia di rispetto per le persone, per esempio. D’altra parte, la classe o ce l’hai o non ce l’hai».

Eppure siete stati fidanzati dieci anni, di cui cinque di convivenza. Qualcosa di lei avrà apprezzato.

«La bellezza, sicuramente. Ammetto di avere quella debolezza: sono un esteta. E poi la spensieratezza. Valentina è sempre allegra, non ha ansie, le scivola tutto addosso. Io sono un tipo più teso, con lei riuscivo a rilassarmi».

Stiamo parlando anche di sesso?

«Faccio un discorso più ampio. Il sesso, per me, non è mai stato così importante».

Dispiaciuto che sia finita tra voi?

«Nella sostanza, tra noi era finita da tempo, ma non è semplice staccare la spina a una storia lunga. Credo che la relazione con Pirlo durasse già da un po’. Valentina mi ha informato solo dopo essere uscita di casa, ma a Torino la storia era sulla bocca di tutti. Come sempre, i traditi sono gli ultimi a sapere».

Risentito con Pirlo?

«A Montecarlo l’altro giorno un signore al bar mi ha detto: “Mi sa che lei non è più juventino”. Si sbaglia di grosso. Pirlo non lo conosco, io sono amico della vecchia guardia, non dei nuovi giocatori. E poi sono contento per Valentina: ha trovato una collocazione più adatta a lei. Certo, avrebbe dovuto gestire la vicenda in maniera più discreta. La mia è una casa dove si è abituati a vivere in un altro modo. Non si tratta di snobismo ma di dati di fatto: mio padre ha studiato sessant’anni, un calciatore ha tirato calci al pallone per venti – potrà avere un fisico più bello, ma il cervello è sicuramente meno allenato. Ci sono rimasto male per la mia famiglia».

Suo padre ha fatto commenti?

«Solo una faccia un po’ schifata. Non si può dire fosse dispiaciuto per la partenza della ragazza».

Con Valentina avevate mai parlato di matrimonio?

«Mai. Lei avrebbe voluto, ma non mi ha mai fatto grandi pressioni. Non credo di essere fatto per il matrimonio: sono cresciuto molto libero, sempre in movimento, una donna con me può sentirsi trascurata. E poi ho sempre in mente le parole che mio nonno Paolo Greco – rettore della Bocconi, intellettuale – pronunciò il giorno della vittoria dei “no” al referendum che voleva abrogare il divorzio: “Ci voleva tanto a capire che l’amore non può essere un vincolo?”».

Suo padre Franzo però sta con sua madre da sessant’anni.

«Un esempio che per noi figli è un’ispirazione, non un obbligo a ripetere. Del resto, io e papà siamo completamente diversi. Mamma è stata la sua vera forza, e infatti, ora che lei non sta bene, lui sente una mancanza enorme. Mi ha sempre detto: “Un uomo si giudica anche dalla moglie che si sceglie”. Io faccio prima, evito di essere giudicato».

È stato un padre severo?

«Fino ai miei 16 anni, sì. Poi mi ha detto: basta, la vita è tua. Da bambino sembravo anche intelligente, perché lui e il nonno mi seguivano molto: a cinque anni conoscevo tutte le capitali del mondo, sapevo leggere e scrivere, parlavo francese correttamente. Un anno al liceo classico mi rimandarono in scienze e, per punizione, mi venne proibito di uscire la sera per tutta l’estate.

Ma quando non lavorava papà era simpaticissimo, e la nostra era la classica famiglia del Sud, con la casa piena di gente. Tutte le mie amiche erano innamorate di lui: d’estate, al mare, nessuna voleva uscire a cena prima che lui scendesse, abbronzato, in abito blu con la cravatta, elegantissimo anche in vacanza».

... Nella Juventus di quegli anni era impensabile che i giocatori finissero sui giornali per fatti privati.

«Invece questa storia l’hanno battezzata “Juventiful”, come una soap opera qualunque. Sono cambiati i tempi. Una volta Boniperti faceva tagliare i capelli ai giocatori, ora li ha visti come sono conciati? Ha presente Pogba con la cresta? I giovani hanno molto meno rispetto ma è una deriva inevitabile»./p>

...L’hanno fotografata con la moglie di Pirlo. Come mai?

«Ci ha presentati, di recente, un amico comune. Ci trovavamo entrambi in questa situazione, entrambi nostro malgrado, e naturalmente ne abbiamo parlato. Normale che sia nata una certa affinità. Ci siamo rivisti per un aperitivo, poi è venuta a cena a Montecarlo, una sera, con suo fratello e altri amici».

Da cosa potrebbe nascere cosa?

«Magari fra tre anni: ora sarebbe di una cafoneria micidiale»

Diciamo che, in quanto parti lese, vi siete consolati a vicenda.

«Io veramente penso di essere l’unico che ci ha guadagnato in questa storia. Tranne che per una cosa: Pablo, il cane, un Rhodesian di due anni. Era di tutti e due ma lo seguiva lei, quindi era giusto che se lo portasse via. La casa non è più la stessa senza di lui. Per fortuna ora c’è Gigi, che è più grosso di Pablo».

La signora Pirlo invece sarà distrutta.

«Dispiaciuta, direi, perché ha due figli. Ma so che è in ottime mani. È andata da quella brava divorzista di Milano».

La Bernardini de Pace. Pirlo rischia di restare in mutande.

«A quello penserà Valentina. Soffre di una patologia, shopping compulsivo».

In tutto questo Gigi Buffon si piazza a casa sua. Perché?

«Ha avuto anche lui problemi in famiglia. È voluto uscire di casa per un periodo».

È stato lui a chiederle ospitalità?

«No, sono io che gliel’ho offerta, siamo molto amici. E poi, era un peccato che rimanesse vuota una casa come questa. Le due donne di servizio lo adorano, non fa in tempo a chiedere qualcosa che gliela fanno trovare pronta. All’inizio erano un po’ disorientate, hanno visto uscire una donna e un cane, ed entrare Gigi, non capivano. Ho spiegato loro che la vita cambia».

Quanto si fermerà Gigi da lei?

«A tempo indeterminato. Lui qua è padrone di casa. Può starci anche dieci anni».

Molto generoso da parte sua.

«Gli amici vengono prima di tutto, anche prima delle donne. Sono rapporti più stabili».

