PAOLO BONOLIS AI TEMPI DI BIM BUM BAM

Da “Chi”

IL RITORNO DI “BIM BUM BAM”

In piena nostalgia Anni 90, ItaliaUno sta pensando di riportare in onda la trasmissione “Bim Bum Bam” portata al successo da Paolo Bonolis. Il progetto resterebbe ancorato all’idea di base: un programma per bambini, ma adeguato ai giorni nostri con un pizzico di social e web che verranno inseriti nel programma.

claudia galanti

CHE FINE HA FATTO CHIAMBRETTI?

Il conduttore Piero Chiambretti sarebbe dovuto tornare in onda, per otto puntate al venerdì sera, con il suo “Matrix - Chiambretti”, invece, in pieno clima elezionim la serata del venerdì sarà presa da “Matrix” di Nicola Porro. Per Chiambretti messa in onda, al momento, prevista in primavera.

aida yespica

LA PALOMBELLI DICE “NI”

La conduzione del “Grande Fratello Nip” al momento vacilla sulla scelta della conduttrice. Scartata ufficialmente la candidatura dell’attrice Anna Safroncik resta in pole position Belen Rodriguez anche se Endemol ha fatto un sondaggio con Barbata Palombelli ma, al momento, la conduttrice di “Forum” non avrebbe intenzione di prendere in mano la macchina complessa di un reality. Tra i nomi nuovi sbuca quello di Nadia Toffa.

francesco totti ilary blasi addio al calcio

C’È POSTA PER TOTTI

Dopo aver visto Ilary Blasi a “C’è posta per te”, la conduttrice Maria De Filippi si prepara ad accogliere l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

AMICHE NEMICHE

Come mai è finita l’amicizia tra Aida Yespica e Claudia Galanti? Si vocifera che le due abbiano litigato per via di un ex comune, Gianluca Vacchi, tornato vicino alla Yespica.

BLOGGER PAPÀ BIS

Il famoso blogger Mariano Vaio, rivela “Chi”, a giugno diventerà papà per la seconda volta.

SIMONA BALLA DA SOLA

totti e ilary blasi 1

Alla festa del sarto Alessandro Martorana, Simona Ventura (sua ex) si è presentata senza Gerò Carraro. «È un momento no», diceva.

