CHICCHE DI GOSSIP - LEONARDO MARIA DEL VECCHIO, FIGLIO DEL PATRON DI LUXOTTICA, PER LA TROPPA GELOSIA HA IMPOSTO ALLA FIDANZATA, LA SHOWGIRL ALESSIA TEDESCHI, DI CHIUDERE IL SUO PROFILO INSTAGRAM - CRISI IN CORSO TRA VIERI E COSTANZA CARACCIOLO - “SPELACCHIO” DIVENTA UN LIBRO - ELENA MORALI NAUFRAGA “FANTASMA” A “L’ISOLA DEI FAMOSI”

stefano de martino

Da “Chi”

LE VIDEOCHIAMATE DI DE MARTINO

Per ammazzare il tempo in Honduras Stefano De Martino, quando non è impegnato con simulazioni di prove e conduzione del day-time, trascorre lunghe ore su “FaceTime” con Gilda Ambrosio. Un rapporto che con la distanza si è rinforzato molto. Gilda, lo scorso 20 gennaio, ha compiuto gli anni e ha invitato Adelaide, sorella di Stefano, al party.

GILDA AMBROSIO

LA MORALI SEXY NAUFRAGA

Il cast dell’“Isola dei famosi” nasconde ancora una sorpresa, anzi una sexy sorpresa. Lei è la showgirl Elena Morali, che si aggiungerà al gruppo prestissimo. E il suo ruolo, in un primo momento, sarà quello di “naufraga fantasma”. Vivrà rubando cibi e oggetti agli altri concorrenti. Ma lei non sarà l’unica sorpresa...

DEL VECCHIO GELOSO DELLA TEDESCHI

ELENA MORALI

Il ricchissimo Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica, per la troppa gelosia ha imposto alla fidanzata, la showgirl Alessia Tedeschi, di sospendere il suo profilo Instagram e chiuderlo definitivamente. Troppa gelosia e troppi messaggi da corteggiatori importanti hanno mandato su tutte le furie Del Vecchio junior.

ALESSIA TEDESCHI

LA CARACCIOLO LASCIA VIERI A MIAMI

L’ex velina Costanza Caracciolo, dopo mesi trascorsi a Miami dal fidanzato Bobo Vieri, ha fatto le valigie ed è tornata in Italia. Vieri, invece, è rimasto negli States. Crisi in corso tra i due...

I MESSAGGI SOCIAL DI ROMINA

Da Los Angeles Romina Power assiste (quasi) silenziosa alla guerra tra Al Bano e Loredana Lecciso (tranne un post su Instagram in cui scrive “Tutti parlano e nessuno sa...”). Romina, sorride, sa che con l’ex marito inizierà presto una tournée in Germania. Lontano da Loredana.

vieri caracciolo

LA SCELTA DI ALESSIA

Per la prima puntata dell’“Isola dei famosi” Alessia Marcuzzi aveva scelto un abito, genere poliziotta-sexy, assai gradito da chi ha visto l’anteprima dei suoi look, ma la conduttrice ha optato, poi, per qualcosa di più istituzionale.

POLITICALLY (S)CORRECT

Processo al re con Ayala e Boldrini

È stato messo in scena all’Auditorium Parco della Musica di Roma il Processo a Vittorio Emanuele III per aver promulgato le leggi razziali del 1938. Tra i giudici l’ex ministro Paola Severino e l’ex senatore Giuseppe Ayala, mentre in platea seguivano la presidente della Camera Laura Bodrini e la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, nel parterre gran parte della famiglia Ayala: la moglie Natalia Jung e i cugini Pietro e Luciana Ayala.

albano e romina

Spelacchio diventa un libro

L’albero di Natale più “sfigato” del mondo diventa un libro. Easterino Alive ha scritto “Pare che dorme” (edito da Dei Merangoli Editrice), un istant book sull’albero della Capitale che è diventato un vero fenomeno social.

Vince Tempera a Montecitorio

Successo nella Sala della Regina di Montecitorio per il concerto di Vince Tempera, evento inconsueto organizzato dalla presidente Boldrini e dal suo vicepresidente Simone Baldelli.

spelacchio ironie