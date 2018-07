CHICCHE DI GOSSIP – ANCHE RAFFAELLA FICO E ELISABETTA GREGORACI NEL CAST DEL GRANDE FRATELLO VIP? MA PRIMA DEVONO CONVINCERE ALESSANDRO MOGGI E BRIATORE – BELEN FA PACE CON IANNONE, DE MARTINO NON SARÀ L’INVIATO DELLA PROSSIMA EDIZIONE DE “L’ISOLA DEI FAMOSI” – IL NO DI MALGIOGLIO ALLA ZIA MARA - EZIO GREGGIO TORNA SINGLE. O FORSE…

Da Chi

raffaella fico

Fico o Gregoraci?

Chi sarà la showgirl che con le sue docce bollenti infiammerà la Casa del “Grande Fratello Vip 3”, in partenza nei prossimi mesi su Canale 5? La scelta è ricaduta su Elisabetta Gregoraci e, new entry, Raffaella Fico, già concorrente del reality nel 2008. Ma entrambe devono superare uno scoglio: i loro cari. Sia Falvio Briatore, ex della Gregoraci e padre del figlio Nathan Falco, sia Alessandro Moggi, fidanzato della Fico, hanno posto il veto assoluto sulla partecipazione delle due. Chi la spunterà?

Candreva diventa papà

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale Antonio Candreva a Milano ha trovato una nuova linfa e anche una nuova compagna. Lei si chiama Allegra, ex storica di Davide Bombardini, ed è pronta a dare un figlio al calciatore: è infatti in dolce attesa. Candreva ha già un matrimonio, una figlia e una separazione alle spalle. Ora l’amore è tornato protagonista.

Greggio torna single (forse)

raffaella fico

È finita la storia d’amore, dopo cinque anni, tra Ezio Greggio e la sua compagna storica Simona. Il conduttore di “Striscia la notizia” ha deciso di troncare la relazione e dividersi tra il lavoro e la sua nuova vita. Forse con una dolce e nuova compagna...

Thais ha lasciato “la Iena”

Dopo proclami di matrimoni e un amore di tre anni, l’ex velina Thais Wiggers (ex compagna del conduttore Teo Mammucari) ha lasciato l’inviato de “Le Iene” e imprenditore Paul Baccaglini. Lui ha già trovato (e piuttosto velocemente) un nuovo amore tra le braccia di una giovane ragazza brianzola.

CANDREVA

Malgioglio dice no a Mara

Dopo un lungo corteggiamento Cristiano Malgioglio ha detto no all’amica Mara Venier per partecipare a “Domenica In”. Malgioglio, quindi, resta in Mediaset. Per lui è previsto il ritorno nel programma di Piero Chiambretti, su Rete 4, e sta valutando un altro progetto.

Belen unisce le case

GREGGIO RICCI

Dopo aver provato a trascorrere le vacanze scegliendo due case separate per lei e il compagno Andrea Iannone, la showgirl argentina Belén Rodríguez ha superato il proprio momento di crisi e ha scelto di continuare le sue vacanze a Ibiza, dividendo la stessa abitazione con il motociclista. Pace ritrovata e, novità, voglia di maternità per la Rodríguez, che non ha intenzione di lasciare il figlio Santiago, nato dalla storia con Stefano De Martino, da solo…

stefano de martino

De Martino ai saluti

È ufficiale: Stefano De Martino non sarà l’inviato della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta da Alessia Marcuzzi. L’ex ballerino, che al momento non tornerà ad “Amici”, ha sofferto per la lontananza del figlio e ha rifiutato la proposta che pochi giorni fa è arrivata sul tavolo del suo agente.

elisabetta gregoraci 4

Politically (s)correct

Il presidente Fico non ama la tv

È stato presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza della Rai, ma al suo primo “Ventaglio” ha dichiarato senza mezzi termini che non ama andare in televisione: preferisce la carta stampata e la radio al piccolo schermo. Roberto Fico, presidente della Camera, è un uomo concreto ma non ama i confronti urlati dei talk televisivi. Meglio una sana intervista scritta.

Andrea Romano testimone di Chiara

Il dem Andrea Romano è stato l’unico testimone alle nozze di Chiara Calace, addetta stampa del Pd, con lo spagnolo David Lara Galiana, celebrate il 10 luglio. Minivacanza in Sardegna per gli sposi. ma brillocco da 3 carati al dito della bella Chiara.

Bolle a Caracalla: super parterre

Ospiti del sovrintendente dell’Opera di Roma Carlo Fuortes, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti erano al centro del parterre istituzionale del “Roberto Bolle and friends”.

belen hostalet 3 raffaella fico RAFFAELLA FICO belen a ibiza domenica 15 luglio belen hostalet 2 belen rodriguez smagliature RAFFAELLA FICO cristiano malgioglio malgioglio belen con mano nel costume per sollevare il tanga stefano de martino stefano de martino FRANCESCO MONTE E STEFANO DE MARTINO sexy belen stefano de martino stefano de martino si spoglia belen sensual belen in denim selfie di belen de martino e mara venier belen in costume mara venier belen versione nerd belen hostalet 1 mara venier domenica in cristiano ronaldo malgioglio meme raffaella fico e roberta allegretti GREGGIO raffaella fico 3 raffaella fico 4 raffaella fico 5 raffaella fico raffaella fico (8) raffaella fico e balottelli raffaella fico (2) elisabetta gregoraci 5 raffaella fico (21) raffaella fico (16) elisabetta gregoraci 1 elisabetta gregoraci 2 elisabetta gregoraci 3 ELISABETTA GREGORACI elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco 2 elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco 1 raffaella fico (17) raffaella fico (14) raffaella fico (15) raffaella fico 6 raffaella fico 5 raffaella fico 2 barbara d'urso e raffaella fico fidanzate di mario balotelli tutte le conquiste raffaella fico raffaella fico mario balotelli x FICO RAFFAELLA FICO