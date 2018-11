CHICCHE DI GOSSIP – PER FIORELLO POTREBBERO RIAPRIRSI LE PORTE DI 'SKY' - PER ''CHI'' IL DOCUFILM SULLA FERRAGNI NON TROVA COMPRATORI, MA IL PRODUTTORE SMENTISCE: ''SIAMO IN TRATTATIVA CON LE MAGGIORI PIATTAFORME - LA GREGORACI TORNA SINGLE? ANDRA' IN KENYA CON IL SUO EX BRIATORE? – A SANREMO CI SARA' UNO TRA IRAMA E RIKI - TOTO-NOMI PER L’ISOLA: CON L’INFLUENCER GAY FRIENDLY ANDREA PINNA ANCHE FOGLI E GRECIA COLMENARES? –MAGNINI: "IO PAPA’? MI VIENE DA RIDERE"

Elisabetta Gregoraci è attualmente impegnata in Calabria per le riprese del film di Mimmo Calopresti “Via dell’Aspromonte”. Ma, colpo di scena, tra poche settimane potrebbe partire per il Kenya insieme con il suo ex Flavio Briatore e con il loro figlio Nathan Falco. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, i Briatore si erano separati. Oggi gli animi sono distesi anche perché il cuore di Elisabetta sembra non battere più per l’imprenditore parmense Francesco Bettuzzi… sparito misteriosamente anche dai social.

S’accende l’“Isola”

Torna in tv come naufrago uno tra gli influencer gay friendly (come lui ama definirsi). Ovvero: Andrea Pinna, già vincitore di “Pechino Express”. Sarà infatti lui il primo naufrago ufficiale. Tra i nomi “big” sembra confermato Riccardo Fogli, mentre è corteggiatissima Grecia Colmenares. In studio come opinionisti al momento non c’è nessun nome.

Tra Irama e Riki sbuca…

Strana e diversa scelta del direttore artistico del prossimo “Festival di Sanremo”, Claudio Baglioni, che tra i Big al momento non ha scelto né Irama, né Riki (entrambi vincitori di “Amici” di Maria De Filippi). Posto confermato, invece, per Ultimo (vincitore, lo scorso anno al Festival, nella categoria Giovani) e l’outsider Achille Lauro, ex pupillo di Fedez che ha deciso di abbandonare il rapper e di camminare con le sue gambe. Dunque, c’è un solo posto libero per Irama e Riki. Chi la spunterà?

Nessuno vuole il film sulla Ferragni

Il docufilm che l’influencer Chiara Ferragni ha realizzato sulla sua vita, viaggiando per il mondo con mega troupe, droni, bodyguard e uno stuolo di autori al seguito, al momento resta un progetto che vaga da produzione a produzione. Al contrario di quanto è stato scritto, “Chi” rivela che non è stato finanziato da Netflix, ma da un fondo privato che avrebbe offerto alla Ferragni una cifra intorno ai 400 mila dollari. Ora però in Italia tutte le reti alle quali è stato proposto (compresa Sky) hanno risposto picche.

LA SMENTITA DEL PRODUTTORE:

Riceviamo e pubblichiamo:

L’articolo ha riferito notizie non vere e ritenute lesive della reputazione e immagine commerciale della società che sta producendo il suddetto documentario. Infatti sono destituiti di ogni fondamento i seguenti passaggi del citato brano giornalistico: “Sembra che nessuno voglia il film su Chiara Ferragni. L’influencer infatti ha girato un docufilm sulla sua vita (…) ma sembra proprio che nessuna produzione voglia aprirle la porta. Il film della moglie di Fedez all’inizio sembrava finanziato da Netflix, ma in realtà sarebbe solo arrivata l’offerta di un fondo privato da circa 400mila dollari, senza alcun interesse da parte dei maggiori network nostrani.

Al momento – fa sapere “Chi” nelle Chicche di gossip - resta un progetto che vaga da produzione a produzione. Al contrario di quanto è stato scritto, "Chi" rivela che non è stato finanziato da Netflix, ma da un fondo privato che avrebbe offerto alla Ferragni una cifra intorno ai 400 mila dollari. Ora però in Italia tutte le reti alle quali è stato proposto (Sky compresa) hanno risposto picche".

Non è affatto vero che la suddetta Opera “resta un progetto che vaga da produzione a produzione” e che “in Italia tutte le reti alle quali è stato proposto (Sky compresa) hanno risposto picche".

Il documentario è diretto dalla regista Elisa Amoruso e prodotto esclusivamente da Memo Films s.r.l., la società fondata e rappresentata dal sottoscritto che - tra gli altri - ha prodotto il film Suspiria ed il Film documentario su Salvatore Ferragamo, entrambi per la regia di Luca Guadagnino. Anche il budget di produzione riportato è errato e sensibilmente inferiore rispetto a quello effettivamente impiegato.

Inoltre, le riprese del documentario non sono ancora terminate, sono in corso trattative per la vendita dei diritti televisivi con i principali broadcasters italiani ed internazionali e nessuno sino ad oggi ha declinato l’acquisizione dei diritti dell’Opera. Semmai la situazione e’ proprio il contrario di quanto da voi infedelmente rappresentato.

Cordiali saluti,

Francesco Melzi d’Eril

Fiorello shock

In una lunga intervista al Corriere della sera Fiorello ha confermato le indiscrezioni di “Chi” a proposito del programma che avrebbe dovuto fare quest’autunno sulla Rai (insieme con Fabio Rovazzi e lo chef Carlo Cracco): lo show in questione al momento è saltato del tutto. Ora per Rosario potrebbero, clamorosamente, riaprirsi le porte di Sky…

Magnini smentisce

«Ma quale papà! Mi vien da ridere!». L’ex nuotatore Filippo Magnini ha voluto affidare a “Chi” la sua smentita dei rumor che in questi giorni vorrebbero lui e la compagna Giorgia Palmas in procinto di diventare genitori. «Falso», dice secco il campione pesarese. «Quando succederà sarete i primi a saperlo», garantisce poi sorridendo.

Politically (s)correct

Gelmini e Jo Squillo per le donne

Il docufilm di Jo Squillo “Donne & Libertà” contro la violenza sulle donne è stato presentato a palazzo San Macuto con gli interventi dell’ex ministro Mariastella Gelmini, Lucia Borgonzoni e l’ex ministro Valeria Fedeli, trasversalemente impegnate nella battaglia contro femminicidio e violenza di genere.

Nancy e il Nobel per il Telefono rosa

Un’altra iniziativa a difesa delle donne è quella organizzata dalle volontarie del Telefono rosa che, per il 25 novembre a palazzo Santa Chiara, hanno assoldato Nancy Brilli e il premio Nobel per la pace Leymah Gbowee.

La pantofola piace all’ex ministro

Le slipper di Gucci con pelliccetta, ai piedi di una giornalista, hanno attirato l’attenzione delle deputate in Transatlantico. Entusiasta Alessia Morani arrampicata su un tacco 15 e l’ex ministro Beatrice Lorenzin, supermamma non avvezza al tacco e quindi grande fan delle “pantofole” chic, ma riposanti.

