Da Chi

Picche e ripicche

aguero zoe cristofoli

Continuano le punzecchiature tra Mara Venier e Barbara D’Urso. La conduttrice di “Domenica in” aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belen Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a “Tú sí que vales”. Ma, improvvisamente, è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di “Domenica Live”?

Il ritorno della Gialappa’s

aguero zoe cristofoli

Dopo anni di co-conduzioni, la Gialappa’s Band (Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci), torna con un programma tutto suo. Si intitolerà “Mai dire talk” e andrà in onda su Italia 1 in prima serata. Al momento lavori in corso…

elenoire casalegno

Zoe acchiappa il bomber

La blogger Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona, sta facendo parlare il mondo, dall’Inghilterra all’Argentina, per il flirt con Sergio Agüero, detto El Kun, uno tra i dieci calciatori più pagati del pianeta che milita nella squadra del Manchester City.

Elenoire è di nuovo single

Dopo oltre un anno d’amore è finita la storia tra la bellissima Elenoire Casalegno e il fidanzato Marcello Corso. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti.

Dedica con “benedizione”

L’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, rilascia una nota a margine dell’autobiografia del capitano del Napoli Marek Hamšík (“Marekiaro”, pubblicato da Mondadori): «Hai quella cresta di capelli che già ti eleva rispetto agli altri. Per un periodo te l’eri fatta bionda, non mi piaceva, nera è molto meglio. La cresta sai cos’è? Sinonimo di vittoria».

MARA VENIER BARBARA D URSO

I volatili, che passione

Isabella Rossellini gestisce un allevamento di pollame in una vecchia fattoria sull’isola di Long Island e dunque mangia spesso uova fresche di gallina, alla vecchia maniera. Ma la curiosità è forte e il gusto volatile. Oggi le galline e i tacchini, domani le anatre dello stagno e le quaglie: l’attrice non vede l’ora di assaggiare...

Roberto Cenci fa pace con Il Volo

Dopo anni di silenzio interrotti solo da bombe mediatiche il regista Roberto Cenci, complice un evento che li ha riuniti, ha accettato le scuse dei tre ragazzi de Il Volo che lui, insieme con Tony Renis e Bibi Ballandi, aveva scoperto ai tempi di “Ti lascio una canzone”.

Biagio si sposa?

elenoire casalegno

Panico tra le fan di Biagio Antonacci. Il cantante dopo quasi dieci anni d’amore con la sua Paola Cardinale entro il 2019 potrebbe convolare a nozze. La località scelta per l’evento potrebbe essere l’Isola d’Elba.

Politically (s)correct

Cocktail mozzafiato al Tempio di Giano

belen

La bellezza di Roma protagonista, ma con qualche polemica. Giovedì per il vernissage vip di Rhinoceros al Tempio di Giano con restauro di Jean Nouvel per la Fondazione Fendi 1500 invitati hanno atteso un’ora l’apertura dei cancelli avvenuta dopo l’arrivo della sindaca Virginia Raggi. Svenimenti e fughe, anche di ministri, ma poi cocktail mozzafiato in terrazza. Il giorno dopo, un Paolo Sorrentino svogliato e annoiato ha illustrato il suo spot per il compleanno della Rinascente in stile “Grande Bellezza”.

Sgarbi “sdraia” Bertinotti

All’anteprima di Jackson Pollock al Vittoriano Vittorio Sgarbi ha fatto sdraiare per terra l’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti affinché cogliesse la prospettiva delle opere. Bertinotti è sembrato soddisfatto.

Caro premier, ti scrivo

Il sindaco Dario Nardella ha firmato una petizione al premier Giuseppe Conte per la sicurezza di Firenze.

