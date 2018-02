CHICCHE DI GOSSIP - S’AVVICINA IL MATRIMONIO TRA GIGI BUFFON E ILARIA D’AMICO - IL NUOVO PROGRAMMA DI BRUNO BARBIERI - GESSICA NOTARO A “BALLANDO” - TORNA IL “GRANDE FRATELLO” DEI NON FAMOSI - WANDA NARA, MAMMA E SORELLA HANNO INVASO IL CENTRO DI MILANO PER…

IL RITORNO DEGLI “EX FRATELLI”

Ormai è ufficiale: il “Grande fratello” versione “Nip” (ovvero “Not important person”) partirà dopo “L’isola dei famosi”, a metà aprile, per otto prime serate su Canale 5. Al timone, la gara è ormai al fotofinish tra due stelle della tv: Belen Rodiguez e la giornalista Barbara Palombelli, volto di “Forum”. Ma le novità non sono finite qui. “Chi” rivela che il cast della trasmissione sarà quasi “Nip”: metà dei concorrenti, infatti, sarà scelta tra gli ex inquilini che hanno già frequentato la “Casa” nelle passate edizioni e poi hanno conosciuto la popolarità proprio grazie a questo reality show. Dunque il gruppo dei partecipanti sarà formato in parte da ex concorrenti e per il resto da veri e propri “non famosi”.

UN’AMICIZIA DA ROMANZO

Dopo il grande successo ottenuto al “Grande fratello Vip”, arriva in libreria una storia bella, pulita, piena di valori e basata sull’amicizia. Quella raccontata da Luca Onestini e Raffaello Tonon. I due, diventati grandi amici proprio all’interno della “Casa” più famosa d’Italia, hanno uno stuolo di fan che li segue ovunque e li ha ribattezzati “Oneston”, acronimo dei loro cognomi. Il libro, in uscita in primavera, sarà pubblicato da Mondadori.

GESSICA BALLERÀ CON LE STELLE

Milly Carlucci è rimasta molto colpita dal caso di cronaca che ha avuto come protagonista Gessica Notaro. L’ex miss è stata sfregiata con l’acido dal suo fidanzato che oggi è rinchiuso in carcere. La conduttrice ha convocato Gessica per far parte del cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle” (che partirà sabato 10 marzo su Rai 1) e la ragazza ha accettato la sfida.

NAUFRAGHI... NAUFRAGATI

In questi giorni circola l’indiscrezione su due nuovi naufraghi che sarebbero dovuti volare in Honduras dopo le defezioni di Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick. “Chi” rivela chi erano i prescelti pronti a salpare e quasi con le valige in mano: il primo a essere contattato è stato Stefano Bettarini, lo scorso anno inviato del reality condotto da Alessia Marcuzzi, la seconda la showgirl Michela Coppa. Ma a poche ore dalla partenza la loro partecipazione è stata stoppata. Come mai? Al momento dunque non è previsto alcun ingresso nel programma.

GLI HOTEL DI BARBIERI

Lo chef e giudice di “MasterChef” Bruno Barbieri, in gran segreto, sta girando l’Italia per registrare un nuovo format per Sky. Si chiamerà “Quattro Hotel”. Il programma ripete l’idea di “Quattro ristoranti” condotto da Alessandro Borghese, solo che i protagonisti saranno proprietari di alberghi, di lusso e non, da nord a sud dell’Italia. Barbieri farà sfidare quattro proprietari per ogni puntata. Alla fine il vincitore avrà un montepremi destinato a migliorare la struttura.

GIGI E ILARIA PRONTI ALLE NOZZE

Nelle ultime uscite in televisione Gigi Buffon, vicino all’addio della sua carriera, ha parlato per la prima volta molto della sua vita privata. E dietro le quinte ad ascoltarlo c’era proprio Ilaria (D’Amico), che si emozionava silenziosamente quando il suo compagno raccontava il loro amore. Un amore destinato alla parola nozze...

LE FOTO DI WANDA

Wanda Nara, mamma Nora, la sorella Zaira e due nipotine hanno invaso piazza Duomo, a Milano, di mattina presto per scattare qualche foto. L’immagine più divertente? Quella in cui osservano un piccione in fuga sopra le loro teste. È un addio alla città?

BOCELLI, CHE NOTTE!

In America per la promozione del film tratto dal suo romanzo, ad Andrea Bocelli chiedono come passa la notte prima di un concerto: «Meglio dormire. Si preserva la voce adottando lo stile di vita di un atleta. Si mangia e si beve quanto basta. E niente sesso... Scherzo!».

POLITICALLY (S)CORRECT

La Ravetto pazza di Clarissa

A 20 giorni dalla sua nascita, Clarissa (figlia della coppia bipartisan Ginefra-Ravetto) è uno splendore e dorme su un lettino eco-bio-compatibile frutto della stratificazione di consigli delle amiche di mamma Laura. Sotto il materassino, che previene la morte in culla, c’è un guancialino antirigurgito, poi la piccola viene arrotolata nel lenzuolino di cotone perché non si capovolga dormendo e infine è stata aggiunta una copertina di lana leggera. Il tutto a 18-20 gradi.

ANDREA SEVERINI IN BICI

Severini detective online

Sul suo blog Andrea Severini, ex marito, forse tornato all’ovile, della sindaca Virginia Raggi, si chiede chi sia il misterioso ex attivista che ha denunciato i mancati versamenti dei CinqueStelle. Per lui potrebbe anche essere un funzionario della Pmi (Piccole medie imprese).

Bertolaso sindaco

I romani hanno fatto un sogno: al posto della Raggi veniva eletto Guido Bertolaso e la città dopo 2 anni era pulita, decorosa e senza buche.

BERTOLASO BERLUSCONI