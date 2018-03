LE CHICCHE DI “CHI” – SCOPPIA LA COPPIA ZAZA-CHIARA BIASI MA IL BOMBER NON SEMBRA AVER PERSO IL SONNO – A NICOLA SAVINO "LE NOTTI MONDIALI" SU CANALE 5 (SARA' FELICE PARDO) - ELEONORA PEDRON AMA LA IENA NICOLO’ DEVITIIS - IL "MANCIO" SI RISPOSA, LE PRINCIPESSE DI MONACO SI DANNO AL RALLY, MALAGO’ DIVENTA NONNO E MELISSA SATTA SCRITTRICE

L’addio tra Zaza e la Biasi

È finita dopo due anni di convivenza la storia tra il calciatore del Valencia e della Nazionale italiana Simone Zaza e la blogger Chiara Biasi. Lei ha lasciato la casa spagnola di lui, dove si era trasferita, ma il calciatore sembra non aver perso il sonno. Dal suo cellulare sono già partite richieste di corteggiamento a una bombastica ex concorrente di reality che conosce bene il calcio...

Roberto Mancini si risposa

Roberto Mancini si risposa. Convola a nozze con Silvia Fortini: dapprima il suo assistente legale, poi la sua dolce metà. Lui è il tecnico dello Zenit San Pietroburgo e dopo il sì annulleranno ogni distanza: lei volerà in Russia da lui, che è già padre di tre figli dal precedente matrimonio.

Indovina chi fa il tronista?

L’ex pugile Franco Terlizzi, ora in Honduras per partecipare all’“Isola dei famosi”, non sa che in Italia il figlio Michael Gabriel è diventato famoso. Per lui si sono aperte le porte di “Uomini e donne”: il ragazzo è stato convocato per un provino. Sarà lui a sostituire sul trono l’ex prescelto Jeremias Rodriguez.

Eleonora ama una “Iena”

Archiviata la storia con il deejay Tommy Vee (ovvero Tommaso Vianello), la showgirl Eleonora Pedron ha un nuovo flirt in corso con l’inviato delle “Iene” Nicolò De Devitiis. I due, in gran segreto, hanno trascorso un romantico weekend in casa di lei, vicino a Monte Carlo. E lui sui social ha felicemente commentato #ammfattammore pensando di non essere scoperto. O meglio scoperti...

Quello che il Mondiale...

Alla fine l’ha spuntata, ha vinto Nicola Savino. Sarà lui a condurre su Canale 5 “Le notti mondiali”, post partite di Russia 2018 che Mediaset seguirà in esclusiva. Savino ha vinto contro la concorrenza ovvero Piero Chiambretti. E ora, quest’ultimo in scadenza di contratto, che cosa farà?

Tutta Melissa nero su bianco

Melissa Satta diventa scrittrice. La showgirl ha deciso di raccontare la sua vita tra moda e amore con un libro di prossima uscita (Mondadori Electa). Parlerà anche del burrascoso rapporto con il suo ex Bobo Vieri?

Rosolino sulla “Walk of Fame”

Massimiliano Rosolino si è fatto accompagnare dalla moglie, Natalia Titova e dalla figlia più piccola, Sofia Nicole, all’inaugurazione della mattonella che porta il suo nome, sulla “Walk of Fame” dello sport al Foro Italico. L’olimpionico del nuoto ha lasciato scoprire alla figlia la sua “finestrella”. E con l’ex collega Domenico Fioravanti si è vantato dell’esposizione in una nuova area della passeggiata, “vista mare”. Il Max della fantasia.

Le principesse si danno al rally

Stéphanie di Monaco ha dato il via al Rallye des Gazelles, il rally del deserto delle gazzelle marocchino. In gara anche sua figlia Pauline, in strana coppia con una stilista. Si alternano alla guida di un camion da corsa. E ancora: Jazmine Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto, è a bordo di un auto elettrica con la nipote di Charlie Chaplin.

Politically (s)correct

Arcore in versione nursery

Le onorevoli Michela Vittoria Brambilla e Laura Ravetto si sono presentate ad Arcore dal presidente Silvio Berlusconi con i loro due neonati di quattro e due mesi, per una riunione post elettorale, in vista del ritorno a Roma, trasformando la residenza del leader di Forza Italia in una nursery per un giorno intero.

Giovanni Malagò è diventato nonno

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è diventato nonno per la prima volta. Il piccolo Lorenzo è il bebè di Vittoria, gemella di Ludovica e figlia dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere.

L’impazienza dei Cinquestelle

L’odore di vernice si sente ancora, le plastiche vengono avvolte per lasciare il posto alla nuova guida rossa che attraversa i corridoi di Montecitorio. Tutto è pronto per la Terza Repubblica e per i nuovi CinqueStelle, che scalpitano per entrare alla Camera.

