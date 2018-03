I CIACCI VOSTRI - IL BALLERINO POLIAMOROSO: ‘HO PERSO 23 CHILI GRAZIE ALLA CARLUCCI!’. NON DITELO A GIANLUCA MECH, CREATORE DELLA DIETA TISANOREICA, CHE LO STESSO CIACCI AVEVA RINGRAZIATO PER IL DIMAGRIMENTO SU INSTAGRAM: SE DAVVERO BASTA QUALCHE LEZIONE DI BALLO, DOMANI LE BALERE SARANNO STRACOLME…

DAGONOTA - Miracolo! Giovanni Ciacci ha perso peso con poche lezioni di ballo! Stando a quello che l’esperto di stile ha rivelato a La Zanzara sembrerebbe di sì. Ma pare che queste frasi abbiano fatto arrabbiare il suo amico Gianluca Mech, padre della dieta Tisanoreica, che Ciacci aveva interpellato (con tanto di foto su Instagram) per dimagrire.

Adesso i conti non tornano. Ciacci ha cambiato idea? Cosa è successo? C’è un po’ di maretta tra i due? Se dovesse ingrassare di nuovo Ciacci potrebbe fare il ballerino per una notte, l’anno prossimo, da Milly Carlucci. Oppure tentare di nuovo la carta Mech. Chissà!

GIOVANNI CIACCI SHOW A LA ZANZARA SU RADIO 24: “SONO POLIAMOROSO, CON LORO HO FATTO SESSO DI GRUPPO”. “A LUGLIO MI SPOSO CON UN PRINCIPE ETIOPE. HA 30 ANNI, BELLO E DOTATO. L’ABBIAMO FATTO SUL COFANO DELLA MACCHINA ALLO STADIO OLIMPICO”. “GRAZIE ALLA CARLUCCI HO GIÀ PERSO 23 CHILI”

Da ‘La Zanzara - Radio24’

Giovanni Ciacci a tutto campo alla Zanzara su Radio 24 dopo le polemiche con Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle: “Zazzaroni? Accetto passivamente quello che ha detto, è una sua opinione, non la condivido. Siamo nel 2018 e chissenefrega se ballo con un uomo, una donna o con un cavallo. E’ un discorso vecchio, antico, anacronistico e io ho fatto del mio ballo qualcosa di libero. Non me ne frega niente di quello che dice. Non so cosa gli sia passato nel cervello e non so come mai continui a parlare di questa cosa, si dia una calmata. Mi hanno messo in gara con un uomo, la Rai ha accettato, la accetti anche lui. Basta”.

Come lo giudichi, un omofobo, un cretino, come?: “Un cretino, un ingenuo”. Poi racconta della sua vita privata: “Sono poliamoroso, ero fidanzato con due ragazzi. Ma il biondo, Stefano, mi ha lasciato il giorno prima dell’inizio della trasmissione, il moro, Pietro, mi ha lasciato per una donna. Abbiamo fatto spesso sesso in tre, certo. Un bellissimo triangolo. Sono per la libertà totale, anche a letto”.

“E adesso – racconta - è arrivato il principe etiope. L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. E’ uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Ha 30 anni, è bello, dotato. Non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. Quando mi ricapita all’età mia, un principe, dotato, bello…”.

“A me – continua – piace fare anche sesso all’aperto. Mi diverte tantissimo. Col principe l’ho già fatto sopra la sua macchina, dalle parti dello Stadio Olimpico”. Sei mai stato con una donna?: “No, non sono lesbica, sono gay. Mai stato, assolutamente no. Ma con le donne ci ho fatto una carriera, la figa non mi fa orrore. Intanto con il ballo ho perso 23 chili, dove non è riuscita la Balivo è riuscita la Carlucci”.

Esiste la lobby gay?: “Sì, certo, ma io non non appartengo a nessuno. E non sopporto le assiociazioni gay. ma esiste la lobby gay. Quando scrissi il mio libro mi remarono contro. Adesso vogliono appendere il cappello sulla mia vicenda, quando fa comodo. Sono utili, ma non rompessero anche loro…”. Sei amico di Malgioglio,. Ci andresti a letto?: “No, mai. Andare a letto con la Malgy per me sarebbe contronatura. E poi ripeto: non sono lesbica”.

