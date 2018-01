CIAO MICHELE! – DA RENATO ZERO A VENDITTI, DA MORANDI A GIORGIA, IL MONDO DELLA MUSICA SI RITROVA INSIEME PER L’ULTIMO ADDIO AL DISCOGRAFICO MICHELE MONDELLA – FIORELLO RICORDA LA SUA IRONIA, MORANDI: “HA FATTO CRESCERE TUTTI NOI” – ZERO: "CHI NON L’HA CONOSCIUTO, HA PERSO TANTISSIMO..." – VIDEO

Paolo Travisi per il Messaggero - Roma

Si può scrivere la storia della musica anche stando dietro le quinte. Consigliando gliartisti, magari divenendone amici. Restare un passo indietro, per portare avanti musica e canzoni.

Michele Mondella, discografico e uomo di comunicazione scomparso all’improvviso, è stato l’ombra dei più grandi cantautori italiani e con loro ha scritto la storia musicale del paese. Ieri mattina, nel giorno del suo funerale, erano tutti nella Chiesa del Preziosissimo Sangue: Gianni Morandi, Renato Zero, Antonello Venditti, Luca Carboni. Tutti insieme hanno venduto milioni di dischi. Il loro saluto è un grazie. Mancava Lucio Dalla, grande amico, quello con cui pranzava a Natale.

I RICORDI Morandi gli deve il rilancio della sua carriera, quando il promoter s’inventò il tour con Dalla. «E’ stato il nostro collante. Negli anni d’oro è stato vicino ad ognuno, ha fatto crescere tutti noi», dice Morandi. Renato Zero fatica a parlare per l’emozione ma trova il respiro per una battuta «chi non ha conosciuto Michele ha perso tantissimo».

In chiesa sono molte le persone venute a salutarlo. Si ha quasi l’impressione che Mondella conoscesse tutto il mondo della musica. Tra le corone di fiori, si riconoscono quelle di Venditti. C’è scritto “Antonello” ed i fiori sono gialli e rossi.«Che posso dirvi di Michele...», risponde senza rispondere. La cantante Giorgia, addolorata dice «già mi mancano la sua ironia ed umanità». Fiorello, anche lui tra la folla, ha voglia di sottolinearne l’umorismo: «Una volta gli chiesi. Secondo te questa cosa la guarderanno in televisione? E lui. Non solo non la guardano, ma buttano via la tv».All’uscita della bara, non ci sono quegli applausi che Mondella avrà contato ad ogni concerto dei suoi. Basta il silenzio, che è come musica.

