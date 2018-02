A CIASCUNI IL SUO (ORGANO) - RIHANNA, CHE HA COSTRUITO LA SUA CARRIERA SU PROVOCAZIONI E PARACULISMO SESSUO-PUBBLICITARIO, SI SCATENA CONTRO LA PRESENZA DI MODELLE TRANS IN PUBBLICITÀ: “NON PENSO SIA GIUSTO PER LORO ESSERE USATE COME STRUMENTO DI MARKETING. E’ TRISTE…”

Domenico De Francesco per www.vanityfair.it

RIHANNA SULLE MODELLE TRANS

Caitlyn Jenner è apprezzata in tutto il mondo per il suo coraggio e la sua determinazione; sul piccolo schermo Laverne Cox si è fatta apprezzare per la sua interpretazione in Orange is the New Black, ma anche nel fashion business le presenze trans si stanno facendo notare e apprezzare, a cominciare da Valentina Sampaio, prima modella trans scelta per la copertina di Vogue Paris lo scorso marzo.

rihanna

La presenza di modelli trans nel mondo dello spettacolo e della pubblicità è in costante aumento, ma, sebbene le discussioni sul gender e sul tema dell’inclusione abbiano contribuito al cambio di direzione, forse c’è ancora da lavorare per una loro reale e condivisa accettazione e inclusione nel sistema-moda.

laverne cox

Rihanna è entrata nel merito della questione dopo aver ricevuto un messaggio da un fan su Twitter relativo alla pubblicità della sua linea di cosmetici, che diceva: «La pubblicità di Fenty Beauty è meravigliosa, ma la prossima volta dovresti includere anche una donna trans nel gruppo».

La pop star ha risposto: «Ho avuto il piacere di lavorare con molte donne transessuali di talento nel corso degli anni, ma non vado in giro a fare casting per trans. Così come non ne faccio per donne non trans. […] Non penso sia giusto, per una trans, essere usato come strumento di marketing! […] È triste!».

caitlyn jenner nominata agli lgbt awards

La corrispondenza è stata resa pubblica sul social network e molti utenti hanno commentato in maniera positiva la risposta di Rihanna. Altri, nonostante si dicano consapevoli della strumentalizzazione che interviene in questi casi, hanno sottolineato l’estrema importanza della visibilità per il mondo transessuale. L’obiettivo resta quello di sensibilizzare la società in merito all’uguaglianza di diritti e di opportunità per tutti, anche in pubblicità e Rihanna l’ha fatto nel modo giusto. Il dibattito è (ancora più) aperto.

lea cerezo LEA T PRIMA DELL OPERAZIONE DUE MODELLE TRANS ANDREJ PEJIC E LEA T LEA T CAMPAGNA PER COSTUMI DA BAGNO LEA T FOTOGRAFATA DA TERRY RICHARDSON LEA T E TERRY RICHARDSON LEA T FIGLIA DI TONINO CEREZO LEA T E RICCARDO TISCI LEA T - FIGLIO DI TONINHO CEREZO RIHANNA LEA T

