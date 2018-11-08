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mussolini by ambrosi mussolini Mussolini a Trieste Mussolini a Trieste mussolini repubblica di salo mussolini in visita ai reparti di salo mussolini chessa chessa BENITO MUSSOLINI DA BAMBINO mussolini
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A CIASCUNO IL SUO MUSSOLINI: LA VERA STORIA DEI FALSI DIARI DEL DUCE NEL NUOVO LIBRO DI PASQUALE CHESSA – TUTTE LE LEGGENDE SUL CAPO DEL FASCISMO: LE MOLTE MORTI, I SUOI MILLE POSSIBILI ASSASSINI E GLI INNUMEREVOLI SEGRETI E COMPLOTTI, DAL MALFAMATO ORO DI DONGO AL FAMIGERATO CARTEGGIO CON CHURCHILL – "LA GRANDE FORZA DEL FALSO"...-
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mussolini by ambrosi mussolini Mussolini a Trieste Mussolini a Trieste mussolini repubblica di salo mussolini in visita ai reparti di salo mussolini chessa chessa BENITO MUSSOLINI DA BAMBINO mussolini
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GUERRI VA ALLA GUERRA CONTRO CAZZULLO: RISCRIVE LA STORIA, ERRORI SU D'ANNUNZIO - "SULL'EPISODIO DELLA PRESA DEL CASTELLO DI DUINO HA SAPUTO TRASFORMARE UNA 'FAKE PAST' IN UNA FAKE NEWS. SE CI AVESSE AGGIUNTO LA STORIA DELLE COSTOLE ASPORTATE, AVREBBE RAGGIUNTO LA PERFEZIONE"
IL CLUB DEL DOPPIO MANDATO – SALVINI TIENE IN PUGNO DI MAIO PERCHÉ SA CHE L’EX BIBITARO NON PUÒ MINACCIARE IL RITORNO ALLE URNE – AD AVER RAGGIUNTO LA SECONDA E ULTIMA LEGISLATURA NON È SOLO IL VICEPREMIER, MA ANCHE FICO, SOTTOSEGRETARI E MINISTRI – SULLA PRESCRIZIONE I GRILLINI ESULTANO, MA ANCHE STAVOLTA HA VINTO SALVINI: LUI HA INCASSATO IL DECRETO SICUREZZA, LA NORMA DEL M5S ENTRA IN VIGORE NEL 2020
''CLAUDIO DESCALZI DOVREBBE TROVARSI UN ALTRO LAVORO'' - VIDEO: CLAUDIO GATTI PRESENTA ''ENIGATE'' SULLA MAXI-TANGENTE DA 1 MILIARDO PAGATA IN NIGERIA: ''L'AMMINISTRATORE DELEGATO HA MENTITO NEI VERBALI DEL CDA. GUADAGNA 4 MILIONI DI EURO L'ANNO, UNA CIFRA CHE DOVREBBE EVITARE CONFLITTI D'INTERESSI. INVECE LI HA'' - DOMANDA: IL M5S È AL GOVERNO E CONTROLLA L'ENI. COME MAI NON CAMBIA NULLA? - LA PRESENTAZIONE CON S.FELTRI E SERGIO RIZZO
BEPPE GRILLO SI INFILA NEGLI SLIP DI MACRON E VEDE IL DESERTO: “HA L’ESAURIMENTO NERVOSO, IL VIBRATORE DI BRIGITTE HA LE PILE SCARICHE”. IN PASSATO BEPPEMAO SE L’ERA GIA’ PRESA CON IL PRESIDENTE E LA MOGLIE PARLANDO DI “BAMBINI VIOLENTATI DA ANZIANI” - SE IL COMICO FA LO SPIRITOSO, “IL GIORNALE” GLI TOGLIE IL SORRISO: “DENUNCIA DA ANNI I CONDONI FATTI DAI VARI GOVERNI MA QUANDO SI TRATTAVA DI CONDONARE LA ROBA SUA..."
“CACCIATO DALLA JUVE PER UN SMS ALLA COMPAGNA DI BETTEGA” - L’EX METEORA BIANCONERA VINCENT PERICARD RIVELA AL 'SUN' IL MOTIVO PER CUI SI ROVINO’ LA CARRIERA: "IO E DUE MIE CONNAZIONALI STAVAMO PRENDENDO LEZIONI DI ITALIANO DA UNA BELLISSIMA INSEGNANTE. UNA SERA LE MANDAI UN SMS PER INVITARLA A PRENDERE QUALCOSA DA BERE DA NOI. UN'ORA DOPO SQUILLÒ IL TELEFONO: ERA…"
PICASSO, CHE CAFONAL! - ALLA GALLERIA BORGHESE LA PRIMA ESPOSIZIONE ITALIANA DEDICATA ALLE SCULTURE (POCO VISTE) DELL'ARTISTA SPAGNOLO DIALOGANTI CON I CAPOLAVORI RACCOLTI DAL CARDINALE SCIPIONE BORGHESE – DAL MINISTRO BONISOLI AI ‘BERTY-NIGHTS’, ECCO CHI C’ERA ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA, CURATA DA ANNA COLIVA E DALLA NIPOTE DI PICASSO
MERAVIGLIE PROIBITE – GUERRE, TERRORISMO E INSTABILITÀ POLITICA RENDONO ‘OFF LIMITS’ PER I TURISTI DEI LUOGHI UNICI E SPETTACOLARI: ECCO 20 LOCALITÀ PERICOLOSE CHE, AL MOMENTO, È MEGLIO EVITARE – DALLA CAPITALE DELLO YEMEN SANA'A, TANTO AMATA DA PASOLINI, ALL'EX FORTEZZA DELL'IMPERO ROMANO DIYARBAKIR, IN TURCHIA, FINO ALLA CITTÀ STRETTA TRA MARI E MONTI DI DERBENT, IN RUSSIA…
POMPE FUNEBRI – IL SESSO ORALE STA ALIMENTANDO UN BRUSCO AUMENTO DI CASI DI CANCRO ALLA BOCCA – COME È POSSIBILE? LA RAGIONE È DA RICERCARE NELLA TRASMISSIONE DEL PAPILLOMA VIRUS CHE DAI GENITALI PASSA ALLA BOCCA – NEGLI ULTIMI DECENNI AD AVER INFLUITO SULL’IMPENNATA DI CASI CI SONO ANCHE IL PORNO E LE APP DI INCONTRI…