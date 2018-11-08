A CIASCUNO IL SUO MUSSOLINI: LA VERA STORIA DEI FALSI DIARI DEL DUCE NEL NUOVO LIBRO DI PASQUALE CHESSA – TUTTE LE LEGGENDE SUL CAPO DEL FASCISMO: LE MOLTE MORTI, I SUOI MILLE POSSIBILI ASSASSINI E GLI INNUMEREVOLI SEGRETI E COMPLOTTI, DAL MALFAMATO ORO DI DONGO AL FAMIGERATO CARTEGGIO CON CHURCHILL – "LA GRANDE FORZA DEL FALSO"...

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Di tanto in tanto dall’ombra riemerge qualche diario perduto del Duce, e allora bisogna cercare l’errore. Perché l’errore del falsario c’è sempre.

In questo caso l’errore era più di uno: quelle agende non solo tracciavano l’improbabile ritratto di un Mussolini pacifista e antitedesco, persino contrario alle leggi razziali, ma erano anche piene di goffe incongruenze. Nonostante questo, pochi anni dopo, sarebbero giunte rocambolescamente alla pubblicazione.

 

La vicenda di quei diari è in realtà solo l’ultima della miriade di fake news e leggende mussoliniane che ha attraversato carsicamente l’Italia del dopoguerra: le molte morti del Duce, i suoi mille possibili assassini, ognuno con almeno due o tre vere identità, e gli innumerevoli segreti e complotti, dal malfamato oro di Dongo al famigerato carteggio con Churchill.

 

Chessa le racconta una a una, ne intreccia genesi e filiazioni, rivela inedite connessioni e autentici scoop storici, distribuendo meriti e colpe tra una degna schiera di comprimari e comparse: gerarchi redivivi e partigiani fedifraghi, spie fasciste, sedicenti nobili e veri baronetti inglesi, signore di provincia dalla grafia dannunziana, giornalisti d’assalto, storici incauti, mafiosi e “dongologi” di ogni risma. Il romanzo di Benito mette ordine in una trama intricata dove resoconti fantasiosi intessuti di piccole verità si sovrappongono a racconti verosimili che ingarbugliano il quadro.

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Pasquale CHESSA, giornalista e storico, ha cominciato con i programmi culturali di Radio rai, poi con la sezione cultura dell’“Espresso”, ha diretto la cultura dell’“Europeo” ed è stato vicedirettore di “Epoca” e “Panorama”. Ha scritto Rosso e nero, libro intervista con Renzo De Felice (Baldini & Castoldi 1995); Guerra civile 1943-1945-1948Una storia fotografica (Mondadori 2005); Italiani sono sempre gli altri (con Francesco Cossiga, Mondadori 2007); Dux. Benito Mussolini. Una biografia per immagini (Mon - dadori 2008); L’ultima lettera di Benito (con Barbara Raggi, Mondadori 2010) e L’ultimo comunista. La presa del potere di Giorgio Napolitano (Chiarelettere 2013). Vive fra Roma, Parigi e Alghero, dove è nato.

 

 

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