Marco Giusti per Dagospia

Avete perso ai Golden Globe? Magari vi rifarete ai BAFTA, gli Oscar inglesi. Piu' o meno i candidati sono sempre gli stessi, anche se qui domina la scena La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, 12 nominations, seguito dal potente Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh e da L'ora piu' buia di Joe Wright con 9. Dunkirk di Christopher Nolan ne ha 8 e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ne ha 5, tra i quali miglior film, miglior regia, miglior protagonista maschile, miglior sceneggiatura non originale.

Tra i migliori film, quindi, se la giocheranno Chiamami col mio nome, L'ora piu' buia, La forma dell'acqua e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Tra i registi, accanto a Guadagnino, Nolan, Del Toro, McDonagh spunta il Denis Villeneuve di Blade Runner 2049. Possibile che il 13 febbraio, al Royal Alber Hall, dove la cerimonia avra' luogo, possa vincere un regista inglese, come Christopher Nolan, con un film inglese nazionalista, come L'ora piu' buia o lo stesso Dunkirk In epoca di Brexit avrebbe piu' senso. Fra gli attori il favorito sembra anche qui Gary Oldman come Winston Churchill in L'ora piu' buia, davvero imbattibile, anche se si trovera' avversario diretto Daniel Day Lewis in Phantom Thread, oltre a Thimothée Chalamet, Danie Kaluuya e Jamie Bell.

E tra le attrici sara' difficile superare, anche qui, la grande Frances McDormand di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. L'unica attrice inglese candidata, tra Margot Robbie, Saoirse Ronan e Annette Benning e' la Sally Hawkins di La forma dell'acqua. Non avra' vita facile. Tra i film animati lo scontro sara' tra Coco, Loving Vincent e La mia vita da zucchina, Il notevole Morto Stalin se ne fa un altro dello scozzese italiano Armando Iannucci e' candidato per la migliore sceneggiatura non originale e come film inglese emergente. Il bellissimo The Florida Project e' candidato Willem Dafoe come attore non protagonista. Paddinton 2, che esce ora in America, e' candidato per Hugh Grant.

