IL CINEMA DEI GIUSTI - CI SIAMO GIOCATI ANCHE CLINT EASTWOOD, PURTROPPO: INUILE CERCARE QUALCHE APPIGLIO, ‘ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO’ È NOIOSO E DI POCO INTERESSE. NON È NEANCHE UN BRUTTO FILM. MA A DIFFERENZA DI ‘SULLY’ E ‘AMERICAN SNIPER’, DOVE C’ERA UNA COSTRUZIONE DI CINEMA, ANZI, DI GRANDE CINEMA, QUI È COMPLETAMENTE ASSENTE. E LA MANCANZA DI ATTORI CARISMATICI SI SENTE

Marco Giusti per Dagospia

Ore 15:17 attacco al treno di Clint Eastwood

hollande con i soldati americani

Ci siamo giocati anche Clint Eastwood. Purtroppo. Inutile cercare qualche appiglio. Sì, l’ultimo quarto d’ora, pura azione, funziona. Le autocitazioni sparsa qua e là, la maglietta di High Plain Drifter e il manifesto di Lwetters from Iwo Jima… Ma se un film non funziona, non funziona. Cioè non è che questo Ore 15:17 attacco al treno, che Clint Eastwood ha prodotto e diretto ricostruendo minuziosamente l’attacco al treno Thalys sulla linea Amsterdam-Parigi di un terrorista sventato da tre bravi ragazzi americani, sia un brutto film. Non è neanche patriottico come si temeva.

clint eastwood con i soldati del treno

E’ solo noioso e di poco interesse. Perché Eastwood non può limitarsi alla pura azione sul treno dove due soldati americani, Alek Skarlatos e Spencer Stone, e un loro amico Antony Sadler, interpretati da loro stessi, e non come doveva essere da Chris Hemsworth, Zac Efron and Michael B. Jordan, intuiscono l’azione di un terrorista pieno di armi e pallottole e riescono a evitare un massacro, quindi infarcisce l’evento con le loro storie. In patria, ovviamente.

Quando sono bambini a Sacramento, curiosamente la stessa città dove cresce e si muove la protagonista di Lady Bird di Greta Gerwig, e non sono bambini proprio normali, hanno dei forti problemi di attenzione.

15 17 attacco al treno

Poi quando crescono e scelgono di fare il militare. E non brillano praticamente in niente. Anzi, Spencer Stone viene scartato un po’ da tutti i corpi che aveva sognato. Poi quando si incontrano in giro per l’Europa per un viaggetto tra Germania, Italia e Francia. Magari Clint Eastwood vuole mettere in scena la costruzione di un eroe e quanto il tutto alla fine si debba un po’ al caso. Perché è un puro caso che Spencer, che si butta contro il terrorista armato, rimane vivo. C’è molto in comune con l’eroismo “normale” dei protagonisti dei suoi ultimi film, Sully e American Sniper, è vero.

15 17 attacco al treno

Ma lì c’era una costruzione di cinema, anzi, di grande cinema, che qui sembra completamente assente. E la mancanza di attori carismatici si sente. Certo, il tutto è voluto. Come fosse un film quasi sperimentale. Ma somiglia un po’ a certi polpettoni americani con il vero eroe di guerra, Audie Murphy o chi per lui, che recita il suo ruolo.

Ma non riesce purtroppo a prenderci. I veri attori, come Judy Greer, possono aiutare fino a un certo punto. Quando il film parte è ormai troppo tardi. E nemmeno il bel discorso, vero, di François Hollande, allora presidente francese, salva un film inerte. Peccato. Detto questo il film in Francia è già primo. In sala dall’8 febbraio.

spencer stone spencer stone con barack obama spencer stone ferito dal terrorista alek skarlatos spencer stone anthony sadler hollande con alek skarlatos spencer stone anthony sadler spencer stone alek skarlatos spencer stone anthony sadler spencer stone blocca il terrorista spencer stone alek skarlatos spencer stone anthony sadler 15 17 attacco al treno